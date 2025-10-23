스포츠토토, 2025년 하반기 '토토 리프레시·토토 힐링데이' 참가자 모…

|
|
서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자인 한국스포츠레저㈜가 과몰입 완화 및 도박중독 예방을 위해 운영하는 '토토 리프레시(toto Refresh)'와 '토토 힐링데이(toto Healing Day)' 참가자를 23일부터 모집한다.
'토토 힐링데이'는 예술치료, 힐링 요가, 올림픽공원 산책 등으로 구성된 오프라인 심리 회복 프로그램이다.
접수 기간은 23일부터 다음달 5일까지며, 각 차수당 20명을 모집한다. 토토 힐링데이는 참가자 본인 외 동반 1인까지 함께 신청할 수 있으며, 1차(11월 8일)와 2차(11월 9일) 프로그램 모두 서울 송파구 올림픽공원에서 오전 10시부터 오후 5시까지 진행될 예정이다. 회원가입, 참가 신청서 작성, 사전 설문, 대면 프로그램, 사후 설문을 모두 마친 참가자에게는 백호돌이 담요와 신세계상품권 5만 원권이 지급될 예정이다.
이번 '토토 리프레시' 및 '토토 힐링데이' 프로그램 참여를 원하는 이용자는 공식 홈페이지 또는 운영사무국을 통해 가능하다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com
|