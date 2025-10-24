'MZ세대 사로잡은 초경량 다운 열풍 잇는다' 몽벨코리아, 신세계 강남점 팝업스토어 오픈

기사입력 2025-10-24 17:06


'MZ세대 사로잡은 초경량 다운 열풍 잇는다' 몽벨코리아, 신세계 강남점…
글로벌 아웃도어 브랜드 몽벨이 신세계백화점 강남점에 팝업스토어를 열었다. 사진제공=몽벨코리아

글로벌 아웃도어 브랜드 '몽벨코리아'(대표 노영찬)가 24일부터 내달 6일까지 신세계백화점 강남점 8층 신본관 연결 브릿지에서 팝업스토어를 운영한다.

이번 팝업스토어는 1975년 시작된 몽벨의 오리지널리티를 현대적으로 재해석한 공간으로, 브랜드의 상징 캐릭터인 '몬타베어'와 전통적 요소를 결합한 디스플레이가 방문객들의 눈길을 사로잡는다.

초경량 기술 집약된 시그니처 다운 라인업 총출동

주요 제품은 몽벨 대표 다운 시리즈인 플라즈마·수페리어를 비롯해, 초경량 1000 필파워 EX다운의 '이그니스 다운', 800 필파워의 '라이트 알파인 다운' 등으로 구성됐다.

특히 이번 라인업은 경량성과 보온성을 극대화한 몽벨의 독보적인 기술력을 담은 제품라인으로, 일상과 아웃도어를 아우르는 기능성과 실용적인 디자인을 통해 2030 세대의 취향을 적극 공략한다.


'MZ세대 사로잡은 초경량 다운 열풍 잇는다' 몽벨코리아, 신세계 강남점…
글로벌 아웃도어 브랜드 몽벨이 신세계백화점 강남점에 팝업스토어를 열었다. 사진제공=몽벨코리아
2030 브랜드 팬층 빠르게 확장… '수입 아웃도어 브랜드' 로 국내 입지 강화

최근 몽벨은 경량 패딩 트렌드 확산에 힘입어 2030을 중심으로 브랜드 팬층을 빠르게 확대하고 있다. 더현대 서울점, 신세계 강남점 등 신규 주요 백화점에서 폭발적인 매출을 기록 중이며, 25FW 시즌 시작과 동시에 주요 다운 제품이 빠르게 품절되는 등 뚜렷한 성장세를 이어가고 있다.

직수입 제품 전환 본격 전개… '오리지널리티' 강조 전략


특히, 내년부터는 올해 전환된 직수입 사업을 본격적으로 펼칠 예정이다. 본사의 정통성과 기술력은 유지하는 동시에, 한국 시장에 최적화된 제품 라인업을 선보일 예정이다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[SC현장] "우승상금은 10억"..'피지컬 : 아시아', 역대 최대 규모 亞국가대항전 개막(종합)

2.

‘김일우♥’ 박선영, CEO로 대박났다 "취미로 만든 골프 용품, 주문 3천개 몰려"

3.

[단독]'가요대제전' PD "신인 올데프 애니, 윤아 후임 선택한 이유…시대가 주목한 신인"

4.

62세 데미무어, 젊어지려 약물 주입…"폐경기에 긴 머리+파격 노출 과시"

5.

[공식] 나비, 결혼 6년만에 경사 터졌다.."뱃속에 둘째 임신" 깜짝 발표

스포츠 많이본뉴스
1.

"폰세-와이스로만 끝내겠다"…'벼랑 끝' 한화의 상남자 승부수, 김서현은 기용은?

2.

"외인 두 명만 낸다" 한화 선전포고…삼성, 베스트 라인업으로 답했다

3.

의자 부술 듯이 퍽!퍽!퍽!...'韓 국대' 폭주해버린 승부욕, 이런 모습이 싫지 않다

4.

김진욱은 대만, 전민재·한태양은 지바롯데로! 미야자키는 김태형 감독 포함 총 44명…롯데, 초대형 마무리캠프 꾸렸다

5.

오타니도 있었던 그 팀? 'MVP 3회' 슈퍼스타의 충격 고백…라커룸 '가혹 행위' 진실은 어땠나 [SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"폰세-와이스로만 끝내겠다"…'벼랑 끝' 한화의 상남자 승부수, 김서현은 기용은?

2.

"외인 두 명만 낸다" 한화 선전포고…삼성, 베스트 라인업으로 답했다

3.

의자 부술 듯이 퍽!퍽!퍽!...'韓 국대' 폭주해버린 승부욕, 이런 모습이 싫지 않다

4.

김진욱은 대만, 전민재·한태양은 지바롯데로! 미야자키는 김태형 감독 포함 총 44명…롯데, 초대형 마무리캠프 꾸렸다

5.

오타니도 있었던 그 팀? 'MVP 3회' 슈퍼스타의 충격 고백…라커룸 '가혹 행위' 진실은 어땠나 [SC이슈]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.