'MZ세대 사로잡은 초경량 다운 열풍 잇는다' 몽벨코리아, 신세계 강남점…

글로벌 아웃도어 브랜드 '몽벨코리아'(대표 노영찬)가 24일부터 내달 6일까지 신세계백화점 강남점 8층 신본관 연결 브릿지에서 팝업스토어를 운영한다.
주요 제품은 몽벨 대표 다운 시리즈인 플라즈마·수페리어를 비롯해, 초경량 1000 필파워 EX다운의 '이그니스 다운', 800 필파워의 '라이트 알파인 다운' 등으로 구성됐다.
특히 이번 라인업은 경량성과 보온성을 극대화한 몽벨의 독보적인 기술력을 담은 제품라인으로, 일상과 아웃도어를 아우르는 기능성과 실용적인 디자인을 통해 2030 세대의 취향을 적극 공략한다.
최근 몽벨은 경량 패딩 트렌드 확산에 힘입어 2030을 중심으로 브랜드 팬층을 빠르게 확대하고 있다. 더현대 서울점, 신세계 강남점 등 신규 주요 백화점에서 폭발적인 매출을 기록 중이며, 25FW 시즌 시작과 동시에 주요 다운 제품이 빠르게 품절되는 등 뚜렷한 성장세를 이어가고 있다.
직수입 제품 전환 본격 전개… '오리지널리티' 강조 전략
특히, 내년부터는 올해 전환된 직수입 사업을 본격적으로 펼칠 예정이다. 본사의 정통성과 기술력은 유지하는 동시에, 한국 시장에 최적화된 제품 라인업을 선보일 예정이다.
