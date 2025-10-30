"다시 코트로!" 男 11연속 우승 도전 '타도 두산'→女 '류은희 합류' 부산 압도적 강세, 핸드볼 H리그 개막

기사입력 2025-10-31 05:50


사진제공=한국핸드볼연맹

사진제공=한국핸드볼연맹

사진제공=한국핸드볼연맹

"다시 코트로!" 겨울을 뜨겁게 달굴 '신한 SOL Bank 2025~2026 핸드볼 H리그'가 개막한다. 11월 15일 서울 송파구 티켓링크 라이브 아레나에서 열리는 두산과 SK 호크스의 개막전을 시작으로 6개월 대장정에 돌입한다. 여자부는 세계선수권 일정 탓에 2026년 1월 10일 첫 경기를 치른다.

올 시즌 H리그는 내년 5월 5일까지 전국 7개 도시를 순회하며 개최된다. 서울을 비롯해 인천, 청주, 광명, 광주, 부산, 삼척에서 펼쳐진다. 정규리그에선 남자부 6개 팀이 5라운드 75경기, 여자부 8개 팀이 3라운드 84경기, 총 159경기를 치른다. 포스트 시즌은 4월 25일부터 5월 5일까지 이어진다.

변화가 있다. 국제핸드볼연맹(IHF) 변경 규칙을 적용한다. 수비수의 골에어리어 침범 기준 등을 객관화했다. 또한, 비디오 판독 제도 범위를 확대했다. 득점과 관련된 상황에서 명백한 오심이 발생할 경우 비디오 판독을 시행할 수 있다. 시상 부문도 확대 및 신설했다. 영플레이어상 후보를 기존 1년 차에서 2년 차로 넓혔다. 수비 선수를 대상으로 '베스트 디펜더'도 시상한다. 지난 시즌보다 발전된 모습을 보인 선수에겐 기량발전상(MIP)을 전달한다. SNS(소셜네트워크서비스)에서 영향력을 발휘한 선수를 격려하는 '베스트 인플루언서'를 선정할 예정이다. 세상을 향한 동행도 이어진다. 핸드볼 연고 지역 대상 청소년 마음건강 개선 캠페인 'Are You OK? 핸드볼과 함께 마음의 패스'를 진행한다.


사진제공=한국핸드볼연맹

사진제공=한국핸드볼연맹

사진제공=한국핸드볼연맹
男 '타도 두산!'→女 '여제의 귀환' 부산시설공단을 막아라

30일 서울 메이필드호텔에서 열린 미디어데이 남자부 핵심 키워드는 역시나 '타도 두산'이었다. 두산은 2015시즌부터 2022~2023시즌까지 SK 코리아리그 8시즌 연속 통합우승을 차지했다. 2023~2024시즌 출범한 H리그에서도 2년 연속 정규리그와 챔피언결정전을 독식했다. 허리디스크 수술로 이탈한 윤경신 감독 대신 나선 박찬영 코치는 "우승을 연속으로 10번을 했다. 올 시즌에 하면 11연속 통합우승이다. 그리고 리그 16회 우승이 된다. 꼭 이번에도 할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다. '에이스' 이성민도 "아직까진 왕좌의 무게를 견딜 팀은 우리밖에 없는 것 같다"고 했다. 지난 시즌 준우승을 기록한 누노 알바레즈 SK호크스 감독은 "모두가 우승을 원하는 게 당연하다. 발전하고 있다. 우리가 지난 시즌 아쉽게 준우승했지만 이번에는 우승 트로피를 들길 바란다"고 했다. 장인익 인천도시공사 감독은 "두산이 그동안 많이 했다. '그만해라 아이가'"라며 선전포고했다.

여자부에선 부산시설공단의 압도적 강세가 예상된다. 부산시설공단은 올 시즌을 앞두고 '국가대표 에이스' 류은희(35)를 영입했다. 유럽 생활을 마치고 돌아온 류은희는 그 존재감만으로도 강력한 힘을 발휘한다. 류은희는 최근 막을 내린 전국체육대회에서 맹활약하며 팀을 정상으로 이끌었다. 부산시설공단은 다른 7개 구단의 우승후보 투표 '몰표'를 받았다. 신창호 부산시설공단 감독은 "선수층이 좋고 안정적인 것은 사실이다. 그러나 우승을 위해선 이름값보다 팀 플레이가 중요하다. 부담이 된다"고 했다.

부산시설공단의 대항마로는 '디펜딩 챔피언' SK슈가글라이더즈와 '전통의 강호' 삼척시청이 꼽혔다. 김경진 SK슈가글라이더즈 감독은 "통합 3연패를 목표로 훈련에 임할 생각이다. 잘 준비해서 달성할 수 있도록 하겠다"고 다짐했다. 이계청 삼척시청 감독은 "5연속 챔피언결정전에 올랐다. 6연속 챔프전에 올라가고 싶다. 이번에는 우승하는 게 목표"라고 말했다.


SK호크스에 지명된 한국체대 이창우(왼쪽)와 누노 알바레즈 감독. 사진제공=한국핸드볼연맹

사진제공=한국핸드볼연맹

대구광역시청에 지명된 대전체고 고채은(왼쪽)과 이재서 감독. 사진제공=한국핸드볼연맹

사진제공=한국핸드볼연맹
'골키퍼 천하' 男女 드래프트 1순위 차지


앞서 열린 신인선수 드래프트에선 남자 전체 1순위로 골키퍼 이창우(한체대)가 SK호크스의 유니폼을 입었다. 국가대표 골키퍼 이창우는 "신인상보다 팀의 우승이 중요하다. 우승을 위해 노력하겠다. 1순위를 기대하고 있었지만, 확신이 없었는데 이렇게 1순위로 선정돼 기쁘다. 한국 핸드볼의 부흥을 이끌고 싶다"라고 다짐했다. 여자부 1순위로는 대전체고 골키퍼 고채은이 대구광역시청의 부름을 받았다. 고채은은 연령별 대표팀을 두루 거친 에이스로 "나를 믿고 1순위로 뽑아주셔서 감사하다. 부족하지만 노력해서 팀에 보탬이 되는 선수가 되겠다. 꼭 선방해서 팀의 순위도 올리고 신인상도 타서 부모님께 효도하겠다"고 했다. 올해 드래프트에는 남자 22명이 참가해 11명이 지명을 받았다. 25명이 참가한 여자부에선 14명이 지명(56%)됐다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

