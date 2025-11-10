'헐크, 또 쓰러졌다' PBA 국내강자 헐크 강동궁 8강행 실패, 시즌 7차투어 '정선 빅매치'에서 다니엘 산체스에 패배

강동궁. 사진제공=PBA

[스포츠조선 이원만 기자] '헐크'가 또 쓰러졌다.

프로당구(PBA) 국내 최정상급 선수인 '헐크' 강동궁(SK렌터카)의 슬럼프 탈출 프로젝트가 실패로 돌아갔다. 강원도 정선에서 펼쳐진 '정선 빅매치'에서 다니엘 산체스(웰컴저축은행)의 벽에 가로막히고 말았다.

강동궁은 9일 강원도 정선군 하이원리조트 그랜드호텔 컨벤션홀에서 열린 프로당구 2025~2026시즌 7차투어 '국민의 행복쉼터 하이원리조트 PBA-LPBA 챔피언십' PBA 16강에서 산체스를 만나 풀세트까지 가는 접전을 펼쳤지만, 끝내 2대3으로 패하고 말았다. 이로써 강동궁의 도전은 8강에서 멈추고 말았다.

지난 시즌 우승 2회, 준우승 2회를 차지한 강동궁은 프로데뷔 후 처음으로 PBA 대상을 수상하며 큰 영광을 누렸다. 하지만 이번 시즌 들어 계속 슬럼프가 이어지고 있다. 1~6차 투어까지 거둔 최고 성적이 겨우 16강 진출(2차 투어 하나카드 챔피언십)일 정도로 고전하고 있었다. 특히 5차 투어와 6차 투어에서는 모두 32강에서 패배의 쓴 맛을 보고야 말았다.

절치부심하며 7차 투어에 나선 강동궁은 16강까지 쾌속 질주하며 부활을 예고했다. 하지만 끝내 8강 문턱을 넘지 못했다. '스페인 전설' 산체스에게 덜미가 잡혔다. 산체스는 강동궁의 '천적'이다. 가장 최근 맞대결이었던 지난 시즌 3차 투어(에스와이 바자르 하노이 오픈) 16강에서도 강동궁을 세트스코어 3대1로 꺾은 바 있었다.

PBA 무대 최정상급 선수들의 대결에 걸맞은 혈투가 펼쳐졌다. 강동궁은 경기 초반 분위기를 휘어잡았다. 접전 끝에 1세트를 15-14(11이닝)로 따낸 데 이어 2세트는 겨우 4이닝 만에 15-12로 승리했다.


다니엘 산체스. 사진제공=PBA
이제 한 세트만 더 따내면 강동궁 앞으로 8강 문이 활짝 열리는 상황, 그러나 이때부터 산체스의 무서운 반격이 이어졌다.

산체스는 3세트에 역전을 주고받은 끝에 15-14(6이닝)로 승리하며 한 세트를 만회했다. 이어 4세트도 10이닝 만에 15-13으로 따내며 세트스코어 2-2를 맞췄다. 강동궁은 산체스의 무서운 추격세에 크게 동요했다.


5세트는 일방적이었다. 산체스가 첫 이닝부터 3점-5점-1점-1점을 연달아 따내며 4이닝 째에 이미 10-2로 스코어를 벌렸다. 이어 산체스는 6이닝 째 마지막 1점을 추가하며 11-3으로 압승을 거두며 강동궁을 또 다시 좌절시켰다. PBA 상대전적 2전 전승이다.

산체스는 8강에서 '복병' 우태하를 상대한다. 우태하는 16강에서 조재호(NH농협카드)를 세트스코어 3대1로 꺾는 이변을 연출했다. PBA 원년부터 활약한 우태하는 종전 개인 최고 성적이 겨우 32강일 정도로 성적이 저조했다. 그러나 이번 7차 투어에서 커리어 처음으로 8강에 올랐다. 우태하의 '반란'이 산체스를 상대로도 성공할 지 주목된다.


2025~2026시즌 프로당구 7차투어 LPBA 결승에 오른 이미래(왼쪽)-이우경. 사진제공=PBA
한편 이날 함께 진행된 LPBA 준결승에선 이미래(하이원리조트)가 김보미(NH농협카드)를 세트스코어 3대0으로 꺾으며 2022~2023시즌 개막전(블루원리조트 챔피언십) 이후 1233일(3년 4개월 13일) 만에 결승전 무대에 올랐다.

이미래의 결승전 맞상대는 '캣우먼' 이우경(에스와이)으로 결정됐다. 이우경은 '원조 퀸' 임정숙(하이원리조트)을 풀세트 끝에 꺾으며 LPBA 데뷔 이후 처음으로 결승전에 진출했다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

