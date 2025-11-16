'개인 최고 기록' 빙속 구경민, 월드컵 1차 남자 500m 6위...이…

|
|
[스포츠조선 이현석 기자]남자 스피드 스케이팅 단거리 기대주 구경민(경기일반)이 개인 최고 기록을 달성했다.
같은 날 열린 여자 500ｍ 1차 레이스에선 이나현(한국체대)이 37초34의 개인 최고 기록으로 11위를 마크했다. 2조 인코스에서 출발한 이나현은 첫 100ｍ 구간을 전체 12위 성적인 10초58에 끊었고, 남은 400ｍ 구간은 전체 11위 기록인 26초76에 통과했다.
같은 종목에 출전한 여자 단거리 간판 김민선(의정부시청)은 37초58로 전체 17위에 머물렀다. 김민선은 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽이 열리는 2월에 컨디션을 최고로 끌어올리기 위해 페이스 조절 중이다. 금메달은 36초48에 결승선을 통과한 네덜란드의 펨케 콕이 차지했고, 미국의 에린 잭슨(36초87), 일본의 요시다 유키노(36초88)는 은메달과 동메달을 목에 걸었다.
남자 500ｍ 디비전B 1차 레이스에선 김준호(강원도청)가 34초10으로 2위, 정재웅(34초30·서울일반)과 조상혁(34초55·의정부시청)은 각각 4위와 10위를 기록했다. 정희단(선사고)은 여자 500ｍ 디비전B에서 38초01로 6위에 이름을 올렸다. 남자 1500ｍ에선 지난해 헝가리로 귀화한 김민석이 1분42초67의 기록으로 9위 성적을 냈다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com