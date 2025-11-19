스포츠로 하나 된 스포츠토토'스포츠드림데이'…한국스포츠레저, 사회공헌 본…

|
서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자인 한국스포츠레저㈜가 스포츠 참여 기회가 상대적으로 적은 아동들을 위한 사회공헌 프로그램 '스포츠드림데이'의 1회차 행사를 성공적으로 마무리했다고 밝혔다.
참가자들은 '진짜가짜게임 자기소개', '골든벨 농구 퀴즈' 등 아이스브레이킹 프로그램을 비롯해 농구 테마 게임 '미션! 슬램덩크'와 같은 체험 활동 중심의 프로그램에 참여하며, 서로 다른 배경의 아이들이 스포츠를 통해 자연스럽게 어울리는 뜻깊은 시간을 보냈다.
점심식사 후에는 KBL 경기(수원KT-창원LG)를 단체 관람하며 프로스포츠의 열기와 응원 문화를 현장에서 직접 경험했다.
이번 프로그램은 총 2회로 구성됐으며, 2회차 행사는 12월7일 서울 잠실실내체육관에서 KBL 삼성-소노전과 연계해 진행된다. 해당 행사에는 한국스포츠레저 임직원뿐 아니라 판매인들도 참여해 지역사회와의 연계를 더욱 강화할 계획이다.
한국스포츠레저 관계자는 "스포츠드림데이를 통해 아동들이 직접 뛰고, 응원하면서 스포츠가 가진 긍정적 가치와 에너지를 자연스럽게 느낄 수 있어 매우 뜻깊었다"며, "앞으로도 스포츠를 통한 건전한 여가문화 확산과 사회적 가치 실현을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.
