2025 서울특별시체육회 회원종목단체 사무국장 워크숍 개최

기사입력 2025-11-25 08:56


[스포츠조선 노주환 기자]서울특별시체육회(회장 강태선)는 지난 20일부터 21일까지 1박2일간 강원도 양양에 위치한 센텀마크호텔에서 2025 서울특별시체육회 회원종목단체 사무국장 워크숍을 개최했다. 서울특별시체육회 정·준회원 종목단체 사무국장단 50여명이 참석한 가운데 개최된 이번 워크숍은 회원종목단체 평가 개선 현안 논의와 종목단체 발전을 위한 심도 깊은 토론이 벌어졌다.

이날 워크숍에는 이동철 한국스포츠과학원 선임연구원이 강사로 초빙되어 '서울특별시체육회 회원종목단체 평가제도 운영과 최신화 분석'이라는 주제로 회원종목단체 경쟁력 강화를 위한 평가 지표 개선과 종목단체 운영 관련 일선의 목소리를 반영하는 시간을 가졌다. 강태선 서울특별시체육회장은 "서울체육 발전의 근간이 되는 회원종목단체 사무국장 모시고 서울체육이 앞으로 나아갈 바를 함께 모색하는 뜻깊은 자리였다"라며 "서울특별시체육회는 앞으로도 종목 발전을 위한 지원과 응원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.
노주환 기자 nogoon@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'흑백요리사야?' 백종원 남극 가서도 음식 평가 "돼지 냄새 나 실망"

2.

김경진, 박명수 뒷담화했다가 나락…억울 해명 "몰카 기획한 제작진 허접해"

3.

'현역 최고령' 국민 배우 이순재, 오늘(25일) 새벽 별세…향년 91세

4.

신동엽, 또 전 여친 이소라 소환 "공교롭게도 키 큰 애인"

5.

"'놀뭐'가 시켰다" 이이경 면치기 폭로…뜻밖의 구원투수는 '나솔' 데프콘?[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 멱살 잡을 뻔한' 요리스 대폭발! "이런 잔디에서 경기? 절대 용납할 수 없는 일" 비판..."유럽 하부리그도 여기보단 나아"

2.

英 BBC도 인정! '190골 89도움 EPL킹' 손흥민 동갑내기, 반년 만에 최악의 평가..."도움 안 되는 선수"

3.

"팀 동료 뺨을 때렸다" EPL 역사상 최악의 퇴장 사건 발생!…'자멸' 에버턴에 0-1 패한 '폭소클럽' 맨유

4.

'북런던 더비 박살' 토트넘, 또또 위기 예고...SON 빈자리 영원히 못 채운다 "맨유, 영입 앞설 계획 준비"

5.

'엔리케는 이강인의 실력을 의심한 적이 없어' LEE에 푹 빠진 프랑스→佛언론 '지난 6개월은 조연, 지금은 PSG의 에이스' 극찬

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 멱살 잡을 뻔한' 요리스 대폭발! "이런 잔디에서 경기? 절대 용납할 수 없는 일" 비판..."유럽 하부리그도 여기보단 나아"

2.

英 BBC도 인정! '190골 89도움 EPL킹' 손흥민 동갑내기, 반년 만에 최악의 평가..."도움 안 되는 선수"

3.

"팀 동료 뺨을 때렸다" EPL 역사상 최악의 퇴장 사건 발생!…'자멸' 에버턴에 0-1 패한 '폭소클럽' 맨유

4.

'북런던 더비 박살' 토트넘, 또또 위기 예고...SON 빈자리 영원히 못 채운다 "맨유, 영입 앞설 계획 준비"

5.

'엔리케는 이강인의 실력을 의심한 적이 없어' LEE에 푹 빠진 프랑스→佛언론 '지난 6개월은 조연, 지금은 PSG의 에이스' 극찬

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.