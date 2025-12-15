'스포츠♥CEO'조원태 한진회장(대한체육회 부회장),밀라노 국대 격려금 1억원 전달

최종수정 2025-12-15 15:57

조원태 한진그룹 회장이 15일 진천 국가대표 선수촌에서 밀라노코르티나올림픽에 출전하는 국가대표 선수단에 격려금 1억원을 전달했다. 사진 앞줄 왼쪽부터 김택수 진천선수촌장, 최민정 쇼트트랙 국가대표, 유승민 대한체육회장, 조원태 회장. 사진제공=한진그룹

왼쪽부터 유승민 대한체육회장, 쇼트트랙 대표팀 주장 최민정, 조원태 대한체육회 부회장(한진그룹 회장) 사진제공=대한체육회

[스포츠조선 전영지 기자]'대한체육회 부회장' 조원태 한진그룹 회장이 15일 진천국가대표선수촌을 방문해 2026년 밀라노·코르티나 동계올림픽 선전을 기원하며 대한민국 선수단에게 격려금 1억원을 전달했다.

조원태 회장은 이날 유승민 대한체육회장과 함께 빙상장, 사격장, 웨이트트레이닝센터, 메디컬센터 등 진천국가대표선수촌의 핵심 시설을 둘러보고, 올림픽을 앞두고 막바지 훈련이 한창인 쇼트트랙 국가대표 및 지도자들을 격려했다. 조 회장은 쇼트트랙 대표팀 주장 최민정을 비롯한 쇼트트랙 선수단에게 격려금을 전달하며 "그동안 올림픽에서 활약하는 대한민국 선수들의 노력을 보며 큰 감동을 받았다"면서 "쇼트트랙을 포함해 다가오는 동계올림픽에 출전하는 모든 선수들이 후회 없는 경기를 펼칠 수 있도록 힘껏 응원하겠다"고 밝혔다. 유승민 회장은 "바쁜 일정 속에서도 진천 국가대표선수촌을 직접 찾아 국가대표 선수들을 격려해 주신 조원태 회장님께 깊이 감사드린다. "대한체육회도 동계올림픽에서 좋은 성과를 거둘 수 있도록 남은 기간 물심양면으로 지원하겠다"고 말했다.


사진제공=대한체육회
선대회장인 고 조양호 회장 시대부터 면면히 이어진 대한항공의 스포츠 사랑은 꾸준하고 특별하다. 조 회장은 2017년부터 대한배구연맹(KOVO) 총재를 역임하는 한편 한진그룹의 항공 부문 계열사 대한항공 남자 프로배구단, 여자 실업 탁구단 등 스포츠단 운영을 통해 국민 건강, 국격 고양, 스포츠 저변 확대를 몸소 실천하고 있다. 특히 '국민 삐약이' 신유빈, 이은혜 등 국가대표를 배출하고 적극 지원해 지난해 파리올림픽 탁구 동메달 신화를 이끈 바 있다. 또 장애인 선수 고용을 통한 장애인 스포츠 활성화 및 '장애-비장애학생 어울림 운동회' 서울림운동회를 후원하는 등 '모두의 스포츠' 사회공헌에도 진심이다. 대한항공은 2016년 유승민 회장의 IOC선수위원 당선부터 국제 스포츠 행정가로 성장하는 과정에서 물심양면 지원을 아끼지 않았고, 지난 1월 유 회장이 대한체육회장에 깜짝 당선된 후 조 회장은 고심 끝에 대한체육회 부회장직을 수락, 스포츠 사랑 CEO로서 응원과 지지를 이어가고 있다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com





