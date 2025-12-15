분당올림픽스포츠센터, 사회공헌활동 우수기관 '성남시장 표창'수상
한국체육산업개발주식회사(대표이사 신치용)가 관리·운영하는 분당올림픽스포츠센터(이하 '센터')가 지난 10일 중탑종합사회복지관(관장 강일조)이 주최한 '자원봉사자·후원자 감사의 날'행사에서 사회공헌 우수기관으로 선정돼 성남시장 표창을 받았다.
'자원봉사자·후원자 감사의 날' 행사는 지역사회 복지 증진을 위해 힘쓴 후원자와 자원봉사자에게 표창을 통해 감사의 마음을 전하고 한 해의 노고를 격려하는 자리다. 센터는 중탑종합사회복지관과의 지속적인 협력을 바탕으로 지역주민을 대상으로 한 나눔·건강·복지 증진 활동의 성과를 인정받아 사회공헌 우수기관으로 선정됐다.
센터는 올해 2월 복지관과 자매결연을 체결한 이후 '사랑의 한 끼'나눔 기부 캠페인 '향기로운 나눔'공동 캠페인 지역축제 '온 동네 향기로운 나눔 축제'부스 운영 등 연중 다양한 사회공헌 활동을 꾸준히 추진해 왔다. 이를 통해 체육시설의 전문성을 지역 복지와 연계하고, 공공체육시설로서의 사회적 책무를 적극 실천해 왔다는 평가를 받았다.
특히 '스포츠나누리' 활동으로 지역주민의 건강 복지 향상에 이바지하고, 센터 회원과 함께하는 '사랑의 한 끼' 나눔 기부 캠페인을 통해 누적 4480개의 생필품을 지원하는 등 지역사회 나눔문화 확산에도 크게 기여한 점이 성남시장 표창 선정의 주요 배경으로 꼽힌다.
신치용 체육산업 대표이사는 "복지관과 함께한 사회공헌 활동이 지역사회에 실질적인 도움이 되었다는 점에서 큰 보람을 느낀다"며 "앞으로도 지역과 상생하는 공공체육시설로서 책임과 역할을 다하고, 건강과 나눔의 가치를 보다 더 많은 주민에게 전할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.
