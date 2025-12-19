韓 컬링 믹스더블 김선영→정영석, 2026년 밀라노-코르티나담페초 동계올…

김선영(강릉시청)-정영석(강원도청) 조는 19일(이하 한국시각) 캐나다 킬로나의 킬로나 컬링 클럽에서 열린 올림픽 퀄리피케이션 이벤트(OQE) 플레이오프(PO) 2경기에서 호주의 탈리 길-딘 휴잇 조를 10대5로 꺾고 올림픽 본선 진출권을 획득했다. 한국 컬링 믹스더블은 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 최종 예선으로 치러진 이번 대회를 통해 본선 진출권을 챙겼다. 특히 김선영은 한국 컬링 선수로는 처음으로 올림픽 3회 연속 출전을 확정했다. 김선영은 '팀킴' 강릉시청(스킵 김은정)의 일원으로 2018년 평창동계올림픽에서 은메달을 목에 걸었다. 2022년 베이징동계올림픽에도 나섰다. 2026 년 밀라노-코르티나담페초 대회 여자부엔 올 시즌 태극마크를 거머쥔 경기도청(스킵 김은지)이 출전하지만, 김선영은 믹스더블로 한 번 더 올림픽 무대를 밟게 됐다.
OQE에서는 총 16개 팀이 8개 팀씩 2개 조로 나뉘어 예선 라운드로빈을 치른 뒤 각 조 1, 2위가 PO에 올랐다. PO는 각 조 1위가 붙어 승자가 올림픽에 직행하고, 패자는 각 조 2위 간 맞대결 승자와 다시 한번 경기를 치러 올림픽 티켓을 얻는 방식으로 열렸다. 한국은 예선 A조에 속해 6승1패로 체코와 동률을 기록했다. 하지만 상대 전적에서 밀려 조 2위로 PO에 진출했다. A조 2위 한국은 B조 2위 중국을 상대로 한 PO 1경기에서 7대3으로 이겼다. 1위 간 대결에서 체코에 진 호주를 물리치고 올림픽 티켓을 챙겼다.
한편, 남자 국가대표 경북체육회(스킵 김창민)는 올림픽 본선 진출에 실패했다. 경북체육회는 예선 라운드로빈 7경기에서 3승 4패를 기록했다. 8개 팀 중 4위에 그쳐 3위까지 주어지는 PO행 티켓을 놓쳤다. 미국과 중국이 각각 밀라노행을 확정했다. 이로써 한국 컬링은 밀라노-코르티나담페초 동계 올림픽에 여자부 경기도청과 믹스더블 김선영-정영석 조가 출전해 메달을 노리게 됐다.