체육진흥공단, 제15기 KSPO 서포터스 수료식 개최

[스포츠조선 윤진만 기자]서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 올해 체육공단과 백호돌이를 국민께 알리기 위해 앞장섰던 '제15기 KSPO 서포터스'의 수료식을 열었다.
5명의 에스앤에스(SNS) 크리에이터와 15명의 영상 크리에이터로 구성된 '제15기 KSPO 서포터스'는 지난 2월부터 약 10개월이 넘는 시간 동안 체육공단 주관 사업과 행사에 직접 참여하며 엠제트(MZ) 세대의 참신한 시각에서 바라본 다양한 콘텐츠로 체육공단을 알려왔다. 특히, 'KSPO 스포츠가치센터'와 '광명스피돔' 등을 직접 취재하는 등 대국민 체육공단 인지도 제고에 힘썼다는 평을 받았다.
지난 19일 올림픽회관에서 열린 수료식에서는 그동안의 활동을 돌이켜보고, 우수 서포터스를 선정해 시상하는 시간이 이어졌다.
최우수상을 받은 나세원(경기대 경찰행정학 전공)은 "약 10개월간의 활동을 통해 긍정적 가치를 전할 수 있었던 뜻깊은 시간이었다."라며, "앞으로도 스포츠가 국민의 일상에 작은 긍정으로 더해질 수 있도록 도움이 되고 싶다."라고 수상소감을 밝혔다.
김경수 홍보팀장은 "지난 10개월간 창의적인 아이디어로 적극적인 모습을 보여준 서포터스에게 감사드린다."라며, "앞으로도 케이(K)-스포츠 허브로 나아가는 체육공단에 대한 많은 응원과 관심 부탁드린다."라고 전했다.
한편, 체육공단은 오는 1월 말부터 '제16기 KSPO 서포터스'를 모집한다. 윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com