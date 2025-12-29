대한장애인체육회,1월5일까지 동계체전 참가신청... 대진추첨은 1월14일[장애인체육SNS]

기사입력 2025-12-29 11:52


대한장애인체육회,1월5일까지 동계체전 참가신청... 대진추첨은 1월14일…

○…대한장애인체육회가 1월 5일까지 제23회 전국장애인동계체육대회 참가 접수를 받는다. 등급통합 조정 및 세부 경기 일정 수립은 1월 6~9일까지 진행되며 대진 추첨은 1월 14일에 열릴 예정이다. 한편 제23회 전국장애인동계체육대회는 1월 27~30일 강원도 일원에서 개최된다.


대한장애인체육회,1월5일까지 동계체전 참가신청... 대진추첨은 1월14일…
사진제공=대한장애인양궁협회
○…대한장애인양궁협회가 24일 서울 송파구 올림픽회관에서 2025년 광주세계장애인양궁선수권에서 우수한 성과를 거둔 선수단을 격려하기 위해 '포상 수여 및 공로·감사패 전달식'을 개최했다. 국가대표 선수단을 비롯해 협회 임직원, 공로·감사패 수상자들이 참석한 가운데, 총 1200만원 규모의 포상금이 지급됐다. 감독에게 200만원, 코치에게 100만원이 각각 지원됐으며, 선수 부문에선 금메달 1팀, 은메달 1팀, 동메달 4팀을 대상으로 포상금이 차등 지급됐다. 고광만 대한장애인양궁협회 회장은 "광주세계장애인양궁선수권의 성공적인 개최는 선수단의 열정과 헌신, 그리고 보이지 않는 곳에서 함께해 주신 많은 분들의 노력이 있었기에 가능했다"면서 "앞으로도 장애인양궁의 지속적인 발전과 국제 경쟁력 강화를 위해 협회가 함께 노력하겠다"는 의지를 전했다.

○…대한장애인체육회가 1월 2일, 이천선수촌 대강당과 직원식당에서 2026년 시무식을 개최한다. 이번 시무식에는 대한장애인체육회 전 임직원이 참석해 새해 인사를 나눈다. 직원 대표의 새해 다짐을 공유한 후 오찬으로 떡국을 나눌 예정이다.

