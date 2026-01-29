밀라노-코르티나 동계올림픽 한국 선수단 본단, 30일 결전지 출국
|22일 잠실 올림픽파크텔에서 '2026밀라노코르티나 동계올림픽' 출전 대한민국 선수단 결단식이 열렸다. 단체 기념촬영을 하고 있는 대한체육회 유승민 회장과 문화체육관광부 최휘영 장관과 선수단. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.22/
|
|
[스포츠조선 이현석 기자]2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽에 참가하는 대한민국 선수단 본단이 30일 이탈리아로 향한다.
선수단 본단은 이날 종목별 선수촌 위치에 따라 두 팀으로 나누어 출국한다. 빙상 종목 등이 개최되는 밀라노행 본단(38명)과 썰매 종목 등이 개최되는 코르티나행 본단(7명)은 총 45명으로 30일 현지로 이동한다.
선수단은 현지 도착 후 각각 밀라노와 코르티나 선수촌에 입촌하여 시차 및 기후 적응을 마친 뒤 최상의 컨디션으로 본격적인 대회 일정에 돌입할 계획이다.
이번 대회에서 대한민국 선수단을 이끌 주장에는 '배추보이' 이상호(넥센윈가드), '쇼트트랙 여제' 최민정(성남시청) 선수가 선임되어 선수단의 결속을 다진다. 또한, 대회 시작을 알리는 개회식 기수로는 차준환(서울시청), 박지우(강원도청) 선수가 선정되어 대한민국 선수단의 자긍심을 제고할 예정이다.
유승민 대한체육회장은 "우리 선수단이 올림픽 무대에서 그동안 쌓아온 기량을 마음껏 펼칠 수 있기를 바란다"며, "국민 여러분께서 우리 선수들을 끝까지 함께 응원해 주시길 부탁드린다"고 전했다.
대한체육회는 이번 대회에 총 6개 종목 130명(선수 71명, 임원 59명)의 선수단을 파견한다. 오는 2월 6일 이탈리아 밀라노 산시로 올림픽 스타디움에서 열리는 개회식을 시작으로 22일까지 17일간 전 세계 동계 스포츠 강국들과 뜨거운 승부를 펼칠 예정이다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com
