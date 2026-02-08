경악! 50년만에 금기가 깨졌다...'저항의 상징'→'밀라노의 환호'로, '피겨 황제' 말리닌이 부활시킨 '백플립'

[스포츠조선 박찬준 기자]8일(한국시각) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 피겨스케이팅 팀 이벤트(단체전) 남자 싱글 쇼트프로그램.
'세계 1위'이자 '쿼드 갓' 일리야 말리닌(22·미국)이 마지막 순서로 빙판에 들어섰다. 그는 쿼드러플 악셀 점프(4회전 반)를 성공한 최초의 선수다. 6종의 쿼드러플(4회전) 점프를 모두 성공한 유일한 선수기도 하다. 말리닌은 강렬한 힙합 선율에 맞춰 쿼드러플 플립, 쿼드러플 러츠, 트리플 악셀 등 고난도 점프를 연이어 연기하며 분위기를 압도했다.
연기 말미 스텝 시퀀스 도중 속도를 조절하며 호흡을 가다듬은 말리닌은 얼음을 박차고 솟구쳐 공중에서 뒤로 한 바퀴를 돌았다. 반세기 동안 올림픽 은반 위에서 사라졌던 '금기의 기술' 백플립(Backflip·공중 뒤돌기)이 화려하게 부활하는 순간이었다. 그가 착지하는 순간, 경기장은 떠나갈 듯한 함성으로 뒤덮였다.
백플립은 1976년 인스브루크 올림픽에서 테리 쿠비츠카(미국)가 처음 선보였다. 하지만 국제빙상경기연맹(ISU)은 착지 과정에서 머리 부상 위험이 크다는 이유로 백플립을 금지했다. 이 기술을 시도한 선수에게는 페널티까지 부여했다. 점수를 감점했다.
그렇게 봉인됐던 백플립이 올림픽 무대에 다시 등장한 것은 22년 후였다. 아프리카계 프랑스 출신 여자 싱글 선수였던 수리야 보날리가 1998년 나가노 대회에서 백플립을 선보였다. 흑인이었던 보날리는 1990년대 피겨계를 주름잡던 세계적인 선수였다. 고난도인 트리플 악셀은 물론 4회전 점프까지 구사했다. 하지만 보날리는 압도적인 기술을 앞세우고도 번번이 메이저 국제대회에서 고배를 마셨다. 그는 줄곧 "백인과 아시아 선수들이 피겨계를 독식하고 있다"며 분노를 표출했다. 자신의 은퇴 무대였던 나가노올림픽에서 항의의 표시로 백플립을 수행했다. 이 기술은 인종차별에 맞선 '저항의 상징'이 됐다.
백플립은 2024년 다시 등장했다. 중국계 프랑스 출신 남자 싱글 간판 아당 샤오잉파가 백플립을 전면에 내세웠다. 2024년 1월에는 백플립을 구사하고도 ISU 유럽선수권대회에서 우승을 차지했다. 그는 "감점을 받는다는 것을 알고 있었지만, 피겨의 발전을 위해 이 기술을 보여주고 싶었다"고 했다.
결국 ISU는 2024년 총회에서 2024~2025시즌부터 백플립을 시도하는 선수에게 감점을 주지 않기로 결정했다. ISU는 "백플립을 금지하는 건 더 이상 논리적이지 않다"고 했다. 다만 현재까지도 백플립에는 기본 점수가 부여되지 않는다. 성공해도 가산점도 주어지지 않는다. 부상 우려 때문이다.
생애 첫 올림픽 무대에 나선 말리닌이 백플립을 다시 세상으로 꺼냈다. 그는 이번 대회 최고 스타 중 하나다. 'DNA'부터 다르다. 피겨 선수 출신인 외조부가 러시아에서 코치로 활동했다. 러시아계 우즈베키스탄인인 부모도 피겨스케이팅 선수로 활약했다. 어머니인 타티야나 말리니나는 4대륙선수권 초대 우승자다. 말리닌은 기대와 달리 98.00점에 머물며 일본의 기기야마 유마(108.67점)에 이어 2위에 올랐다. 하지만 모든 스포트라이트는 말리닌, 그리고 백플립의 몫이었다.
한편, 차준환은 쇼트프로그램에서 83.53점을 받아 10명의 출전 선수 중 8위에 그쳤다. 한국은 최종 합계 14포인트로 7위를 기록, 상위 5개 팀이 경쟁하는 단체전 프리스케이팅 진출에 실패했다. 박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com