[밀라노 LIVE]'은메달로 충분한데' 드라마 쓴 '맏형' 김상겸, '큰절 세리머니'로 고국에 '설선물'
[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽에서 대한민국 선수단에 첫번째 메달을 안긴 '맏형 스노보더' 김상겸(37·하이원)이 고국에 명절 선물을 안겼다.
김상겸은 8일(한국시각) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 스노보드 남자 평행대회전 결승전에서 오스트리아의 벤야민 카를에 0.19초 차로 아쉽게 패했다. 하지만 아무도 예상 못한 은메달을 획득했다. 이번 대회 대한민국의 첫번째 메달이자, 동, 하계 합쳐 대한민국의 400번째 올림픽 메달의 주인공이 됐다.
평행대회전은 선수 두 명이 동시에 출발해 평행하게 설치된 두 개의 기문 코스(블루, 레드)를 통과하면서 결승선에 먼저 들어오는 선수가 승리하는 종목이다. 가장 역동적이지만, 가장 이변이 많은 종목이기도 하다. 절대적인 실력보다는 당일 컨디션과 운이 좌우한다.
김상겸이 하늘의 점지를 받았다. 김상겸은 이번 대회 내내 기적 같은 레이스를 이어갔다. 1차예선에서 다소 아쉬운 43초74를 기록했던 김상겸은 레드코스를 탄 2차예선에서 43초44로 피니시 라인을 통과하며 분위기를 바꿨다. 1분27초18로 8위에 올라 예선통과를 확정지었다. 시드를 배정 받았다.
슬로베니아의 잔 코시르와의 16강에서 상대가 넘어지는 행운을 누린 김상겸은 '최강'이자 '이탈리아의 자랑' 롤란드 피슈날러까지 꺾는 이변을 토했다. 피슈날러가 레이스를 중도 포기하는 운이 따랐다. 이상호가 16강에서 탈락한 가운데 김상겸은 유일한 희망으로 남았다.
기세를 탄 김상겸은 기어코 결승행에 성공했다. 불가리아의 테르벨 잠피로프를 0.23초 차로 제압하며 포디움행을 확정지었다. 결승에서 아쉽게 패했지만 분명 값진 은메달이었다.
김상겸은 이어진 시상식에서 자신의 이름이 불리자 시상대에서 큰 절을 올렸다. 설날을 앞두고 고국에서 자신을 응원한 한국 팬들을 위한 특별한 선물이었다. 김상겸은 금메달을 따낸 카를의 오스트리아 국가가 울리자 쓰고 있던 털모자를 벗는 개념까지 선보였다. 은메달리스트의 매너이자 자격이었다. 그는 은메달을 깨물며 최고의 순간을 자축했다.
밀라노(이탈리아)=이현석기자 digh1229@sportschosun.com
