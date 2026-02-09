"선수 아닌 가수로 밀라노 왔는데 너무 떨렸다" 올림픽 찾은 성훈, 10년을 했는데 결국 가수로 올림픽 방문[밀라노 LIVE]

|
[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 송정헌 기자] 그룹 엔하이픈(ENHYPEN) 멤버 성훈이 2026밀라노-코르티나 동계올림픽에 참가한 국가대표 선수들에게 긍정에너지를 전달했다.
성훈은 지난해 5월 대한체육회 홍보대사로 위촉됐다. 피겨선수 출신인 성훈이 밀라노 동계올림픽에 출전하는 국가대표 선수들을 많은 힘이 될 것으로 봤다. 성훈도 직접 밀라노를 찾아 선수들에게 다양한 응원을 보내고 있다.
밀라노공항에 도착할 때도 성훈을 지켜보기 위해 많은 이탈리아 K팝 팬들이 공항을 찾았다.
피겨 선수 시절 10년 가까이 피겨 남자 싱글 선수로 활약했던 성훈은 피겨 남자 싱글로 출전하는 차준환(25), 김현겸(20)과도 친분이 깊다라고 전했다.
성훈은 9일(한국시간) 밀라노동계올림픽 메인미디어센터도 방문해 국가대표 선수들에게 응원 메시지를 전달했다.
3번째 올림픽, 밀라노올림픽에 출전한 차준환 피겨 경기를 직접 지켜본 소감을 묻자 성훈은 "너무나 떨렸다 이제는 선수도 아닌 가수로 올림픽에 참여했지만, 너무 기분이 좋았다."라고 올림픽 참여에 기쁨을 나타냈다. 밀라노=송정헌 기자
