[밀라노 LIVE]"이변은 없다" 임종언 신동민 황대헌, 1000m 준준결선 진출…中 린샤오쥔, 행운의 어드밴스 구제

10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 남자 1000m 예선이 열렸다. 힘차게 질주하는 임종언. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.10/
쇼트트랙 대표팀 선수들이 5일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나 연습링크에서 훈련을 했다. 몸을 풀고 있는 신동민. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.05/
[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]태극전사 트리오도 무난히 1000m 예선을 통과했다.
임종언(고양시청) 신동민(화성시청) 황대헌(고양시청)은 10일(한국시각) 이탈리아 밀라노 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 남자 쇼트트랙 1000m에서 준준결선에 진출했다.
임종언은 2조에서 1분 25초558을 기록, 2위로 들어왔다. 스팅 데스머트(벨기에), 루카 스페첸하우저(이탈리아), 곽즈펑(홍콩)과 한 조에 속한 임종언은 스타트부터 선두를 차지하며 레이스를 주도했다. 안쪽으로 파고드는 움직임도 있었으나, 끈질기게 선두 자리를 지키며, 안정적인 운영을 펼쳤다. 마지막 바퀴에서 상대 견제가 심각하게 들어왔다. 고국에서 경기를 펼치는 스페첸하우저가 빠르게 치고 나오며 마지막 순간 선두 자리를 내주며 아쉽게 2위로 레이스를 마쳤다. 마지막 순간 데스머트의 날 들이밀기로 비디오 판정까지 거쳤으나, 임종언의 순위는 바뀌지 않았다.
10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 남자 1000m 예선이 열렸다. 예선 1회전 통과한 황대헌. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.10/
신동민은 5조에서 1분 24초870을 기록, 2위로 들어왔다. 윌리엄 단지누(캐나다), 문원준(헝가리), 에티앙 바스티에(프랑스)와 한 조에 속한 신동민은 레이스 초반 주도권을 잡고 경기를 끌고나가고자 했다. 단지누가 밀린 상황에서 신동민은 중반부터 선두로 치고 나왔다. 흐름을 유지하고자 했지만 단지누는 안정적으로 다시 레이스를 펼쳤다. 단지누의 속도가 붙자 곧바로 선두로 올라섰고, 신동민은 문원준을 제치고 2위로 결승선을 통과했다.
황대헌은 6조에서 열띤 경쟁 끝에 2위로 들어왔다. 펠릭스 루셀(캐나다), 피젼 펠릭스(폴란드), 퇸 부르(네덜란드)와 같은 조에서 출전한 황대헌은 초반 출발부터 압박이 대단했다. 황대헌은 초반 레이스를 주도하기 위해 선두로 나섰으나 견제가 치열했다. 루셀과 부르와 선두 자리를 다투며 치열하게 순위가 엇갈렸다. 마지막 순간 루셀이 선두로 나서며 올라섰고, 2위에서 따라붙은 황대헌은 두 번째로 결승선을 통과했다.
'중국의 희망' 린샤오쥔(한국명 임효준)은 7조에서 3위를 차지했지만 어드밴스로 준준결선에 올랐다. 어드밴스는 반칙 등 변수로 피해받은 선수를 구제하기 위해 만들어진 규정이다.
쇼트트랙 남자 1000ｍ 메달레이스는 13일 열린다. 밀라노(이탈리아)=이현석기자 digh1229@sportschosun.com