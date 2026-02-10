[귀국인터뷰]4수만에 첫 메달 딴 김상겸 '은의환향', "포상금 2억원이요? 통장에 들어와봐야 실감날 것 같은데요"…다음 목표는 2030년 올림픽 금메달

2026 제25회 이탈리아 밀라노 코르티나담페초 동계올림픽에서 은메달을 획득한 스노보드 국가대표 김상겸이 10일 인천국제공항을 통해 귀국했다. 김상겸이 아내와 함께 포즈를 취하고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.02.10/
[인천공항=스포츠조선 윤진만 기자]2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽에서 4수만에 메달을 목에 건 '불굴의 보더' 김상겸(37·하이원리조트)이 '은의환향'했다.
김상겸은 10일 오전 스노보드 대표팀 선수단 동료들과 함께 인천국제공항을 통해 귀국했다. 긴장감 넘치는 대회를 끝마치고 먼 거리를 이동한 터라 피곤한 기색이 역력했지만, 일생일대 꿈을 이뤘다는 기쁨 때문인지 미소를 잃 지 않았다. 아내 박한솔씨와 가족 등이 공항에 마중 나와 '대한민국 첫 메달 주인공'을 맞이했다.
김상겸은 지난 8일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 스노보드 남자 평행대회전 결승전에서 깜짝 은메달을 차지했다. 예선부터 한 수 위 랭커들을 차례로 꺾고 결승에 올라온 김상겸은 오스트리아의 벤야민 칼과 0.19초차로 2등을 거뒀다. 이번 대회 대한민국 선수단의 첫 메달이자 동·하계를 통틀어 한국의 올림픽 400번째 메달이었다. 원정 올림픽 첫 설상 메달이기도 했다. 준우승 후 방송 인터뷰에서 "메달 땄다!"라는 외침과 아내를 떠올리며 눈물을 흘린 장면이 국민들에게 큰 감동을 안겼다.
김상겸은 스탠딩 인터뷰에서 "큰 무대에서 메달을 따고 들어오는 거라서 가족 보면 좀 눈물이 좀 날 것 같다. 지금 카메라가 너무 많아 당황스럽고, 땀도 엄청 많이 난다. 하지만 당분간은 좀 즐겨보도록 하겠다"라고 말하며 웃었다. 김상겸 가족은 '포기를 모르는 남자 김상겸'이라고 적힌 통천을 들고 김상겸을 환영했다.
김상겸은 "솔직히 어제 경기 이후에 너무 많은 축하 인사를 받았다. 밤새 한숨도 못 자고 비행기를 탔지만, 아드레날린이 나와서 그런지 그렇게 피곤하진 않은 것 같다. 감사드려야 할 분들이 워낙 많아서 차후에 인사를 드려야 할 것 같다"라고 했다.
한국 스노보드는 2018년 평창 동계올림픽에서 '배추보이' 이상호(넥센)이 은메달을 딴 후 8년만에 메달을 땄다. 지난 세 번의 올림픽에서 메달권에 진입하지 못했던 김상겸은 "타 지역에서 하는 올림픽이라서 그런지 평창 때보단 부담감이 덜했다. 그땐 내가 태어난 곳에서 열리기도 했다"며 "부담없이 경기를 펼칠 수 있어서 행복하고, 메달을 딸 수 있어서 너무 감사하다"라고 했다.
대한스키·스노보드협회에 따르면 협회는 김상겸에게 2억원, 10일 스노보드 여자 빅에어에서 동메달을 딴 유승은에게 1억원의 포상금을 각각 지급할 예정이다. 김상겸은 해당 내용을 인지했는지에 대한 질문에 "아직 기사를 못봤다. 포상금이 조정될 거란 얘기를 들었는데, 다행히 조정되지 않은 것 같다"며 "일단은 내 통장에 들어와봐야 알 것 같다. 그렇게 큰 돈을 만져보기가 쉽지 않아 아직 사용 계획도 못 잡고 있다"라고 했다.
김상겸의 메달 기운이 후배 스노보더에게 전달된 걸까. 김상겸이 한국행 비행기에 올라탄 10일, 18세 기대주 유승은이 여자 빅에어에서 동메달을 획득했다. 대한민국은 스키·스노보드는 단일올림픽에서 처음으로 '멀티 메달'을 획득했다. 김상겸은 "나이가 있어서 그런지 비행기에서 인터넷이 된다는 걸 이번에 알았다. 후배들이 인터넷을 보고 유승은이 메달을 땄다고 알려주더라. 이제 18살인데, 대단한 것 같다. 너무 대견하고, 축하한다는 말 전하고 싶다"라고 했다.
김상겸은 쉴 틈 없이 이달 25일 크리니카 월드컵을 치르러 폴란드로 출국할 예정이다. 올림픽 일정을 끝마치자마자 서둘러 귀국한 이유도 비자 발급을 위해서다. 김상겸은 다음 2030년 알프스 동계올림픽까지 바라보고 있었다. 그는 "아직 올림픽 금메달을 못 받아봤으니까 금메달을 목표로 최선을 다해야 되지 않을까 싶다. 이번에 저와 8강에서 붙은 선수(롤란드 피슈날러)는 1980년생이다. 올림픽에도 6~7번 나간 걸로 안다. 나이는 중요하지 않다고 생각한다"라고 말했다. 인천공항=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com