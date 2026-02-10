'밀라노 하늘 위 네 바퀴' 부상도, 두려움도, 실패도 모두 이겨낸 '18세 소녀' 유승은의 '필살기'

[스포츠조선 박찬준 기자]'스노보드광'이던 아버지를 따라서 스키장에 갔다가 초3 때 스노보드에 입문한 유승은(18·성복고)은 불모지인 빅에어 종목에 등장한 '초신성'이었다. 단 한번의 런으로 운명이 결정되는 빅에어의 매력에 흠뻑 빠져들었다. 빠르게 두각을 나타냈다. 2023년 카드로나 세계주니어선수권대회에서 사상 처음으로 은메달을 목에 걸며 주목받았다.
거칠 것이 없었다. 2024년 10월 스위스에서 열린 국제스키연맹(FIS) 월드컵을 통해 시니어 데뷔전을 치렀다. 당당히 예선 1위를 기록했다. 첫 대회부터 사고를 치는 듯했다. 호사다마라 했다. 결선에서 넘어지며 발목이 부러졌다. 중상이었다. 시련의 시작이었다. 유승은은 2025년 2월 하얼빈 동계아시안게임에 무리해서 출전했다가 같은 부위를 또 다쳤다. 7월에는 일본에서 훈련하다 팔꿈치가 탈골됐다. 엎친데 덮쳤다. 계속된 부상으로 복귀가 당초 예상보다 훨씬 늦어졌다.
그래도 소녀의 의지를 꺾을 수는 없었다. 오랜 재활 끝에 지난해 11월 설상 훈련에 마침내 복귀했다. 하지만 훈련 이틀 만에 오른 손목이 부러졌다. 17세 소녀가 감당하기에는 너무 큰 아픔이었다. 처음으로 '스노보드를 그만둬야겠다'고 생각할 정도로 상심이 컸다.
유승은은 포기하지 않았다. 급히 귀국해 수술대에 올랐다. 뼈를 고정하는 핀을 손목에 삽입하는 수술을 받았다. 유승은은 깁스를 착용한 채 2025년 12월 미국 콜로라도주 스팀보트 스프링스에서 열린 월드컵에 나섰다. 부상 트라우마가 올 법도 했지만, '강심장'은 위기에서 빛을 발했다. 결과는 놀랍게도 준우승이었다. 한국 선수가 빅에어 종목에서 월드컵 은메달을 수확한 것은 유승은이 처음이었다. 1년 2개월의 긴 시련을 뚫고 얻어낸 쾌거였다.
성공적인 복귀에 도박사들도 그를 주목했다. 유럽 스포츠 베팅 업체는 유승은을 금메달 후보로 꼽으며, '배당 대비 가치가 가장 높은 언더독'이라고 했다. 예상대로였다. 유승은은 예선부터 펄펄 날았다. 합산 166.50점으로 29명 중 4위를 기록, 상위 12명에 주어지는 결선행 티켓을 잡았다. 첫 참가에 최초의 결선 진출까지 이뤄냈다.
대망의 결선, 제대로 사고를 쳤다. 유승은은 10일(한국시각) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 스노보드 여자 빅에어 결선에서 171.00점을 얻으며 동메달을 획득했다. 1차 시기에서 백사이드 트리플콕 1440도를 깔끔하게 성공시키며 87.75점을 얻은 유승은은 2차 시기에서 프런트사이드 트리플콕 1440도까지 멋지게 마무리했다. 프런트사이드 트리플콕 1440도는 '비장의 무기'였다. 전 세계에서도 5명 정도만이 소화할 수 있는 최고난도 기술이다. 연습 때도 성공시킨 적이 없는 기술이었지만, '테토녀' 유승은은 실전에서, 그것도 올림픽 무대에서 완벽히 소화했다. 성공 후에는 보드를 던지는 세리머니까지 펼쳤다. 1, 2차 시기 합계 171.00점을 받으며 1위에 올라섰다.
마지막 주자로 3차 시기에 나선 유승은. 무라세 코코모(일본·179.00점), 조이 사도스키 시노트(뉴질랜드·172.25점)가 유승은을 뛰어넘었다. 빅에어는 가장 높은 점수의 2개 시도를 합산, 메달리스트를 가린다. 이미 포디움은 확정지었다. 금메달을 정조준했다. 프런트사이드 트리플콕 1440도를 다시 한번 시도했지만, 이번에는 제대로 착지하지 못했다.
기대했던 금메달은 아니지만, 그 이상으로 값진 동메달이었다. 유승은은 대한민국 스노보드 프리스타일 역사상 최초, 한국 설상 종목 첫 여자 메달리스트로 이름을 올렸다. 박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com