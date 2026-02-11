[밀라노 LIVE]"차원이 다르다!" '쿼드갓' 일리야 말리닌 또또 백플립 미쳤다, '금메달 빼앗겼다' 日 3인방 압도하며 전체 1위

최종수정 2026-02-11 06:56

사진=REUTERS 연합뉴스

사진=AFP 연합뉴스

[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]'쿼드갓' 일리야 말리닌(미국)이 '일본 3인방'을 압도했다. 차원이 다른 경기력으로 쇼트 프로그램 1위를 차지했다. 프리 프로그램은 14일 펼쳐진다.

11일(이하 한국시각), 이탈리아 밀라노의 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 피겨 개인전 남자 싱글 쇼트프로그램이 펼쳐졌다. 그 결과 말리닌(108.16점), 가기야마 유마(일본·103.07점), 아담 샤오 힘 파(프랑스·102.55점)가 나란히 100점을 넘기며 1~3위를 차지했다.

관전 포인트 중 하나는 미국의 '점프 괴물' 말리닌과 일본 3인방의 격돌이었다. 말리닌은 이번 대회에서 '백플립(뒤 공중제비)' 부활을 알렸다. 일본은 최근 남자 피겨에서 전반적으로 안정적인 경기를 펼치고 있다.

미국과 일본은 앞서 피겨 팀 이벤트에서 한 차례 대결을 펼쳤다. 남자 쇼트에선 가기야마가 108.67점, 말리닌이 98.00점을 기록하며 나란히 1~2위를 차지했다. 프리에서 순위가 바뀌었다. 말리닌이 무려 200.03점을 기록하며 미국에 금메달을 안겼다. 사토 슌은 194.86점을 기록했지만 2위에 랭크됐다. 일본은 은메달을 기록했다. 경기 뒤 일본 선수들은 눈물을 흘렸고, 일본에선 판정 논란까지 제기됐다. 일본 언론 더앤서는 '사토는 아쉬움에 눈물을 흘렸다. 팬들 사이에서는 금메달을 훔쳤다는 목소리도 나왔다. 국제빙상경기연맹(ISU)에 직접 항의하려는 팬도 있었다'고 보도했다.


사진=EPA 연합뉴스

사진=AP 연합뉴스

사진=AFP 연합뉴스
리벤지 매치. 일본 미우라 가오가 29명 중 23번째로 나서며 이들 중에선 가장 먼저 연기를 선보였다. 'Conquest of Spaces by Woodkid'에 맞춰 연기한 미우라는 첫 번째 점프에서 예정돼 있던 쿼드러플 살코 대신 더블 살코-트리플 토루프 콤비네이션 점프(6.04)로 바꿔서 수행했다. 트리플 악셀(10.40), 플라잉 카멜 스핀(레벨4)은 무난하게 마감했다. 하지만 마지막 점프였던 쿼드러플 토루프(5.70)에서 또 다시 실수를 범했다. 체인지 풋 싯스핀(레벨4), 스텝 스퀀스(레벨3), 체인지 풋 싯스핀(레벨2)로 경기를 마쳤다. 그는 연기를 마친 뒤 이마를 짚으며 아쉬움을 토했다. 미우라는 기술점수(TES) 37.44점, 예술점수(PCS) 40.33점을 받아 총점 76.77점을 기록했다. 전체 22위에 머물렀다.

뒤이어 경기에 나선 사토는 'Ladies in Lavender'에 맞춰 연기를 펼쳤다. 생애 첫 올림픽 쇼트 무대였다. 그는 첫 점프였던 쿼드러플 러츠(14.13)는 안정적으로 뛰었지만, 이어진 쿼드러플 토루프-더블 토루프 콤비네이션 점프(8.09)는 크게 휘청였다. 특히 예정됐던 트리플 토루프 대신 더블 토루프로 한 단계 레벨을 낮춰 수행했다. 체인지 풋 싯스핀은 레벨4로 마무리했다. 그는 후반부 플라잉 카멜 스핀(레벨3), 마지막 점프였던 트리플 악셀은 무난하게 마무리했다. 이어진 스텝 스퀀스와 체인지 풋 콤비네이션 스핀은 각각 레벨3로 마쳤다. 그는 TES 46.77점, PCS 41.93점으로 총점 88.70점을 남겼다. 시즌 베스트(98.06점)에 미치지 못했다. 9위에 랭크됐다.


사진=AFP 연합뉴스
말리닌은 29명 중 28명째로 연기를 선보였다. 'Dies Irae, The Lost Crown'에 맞춰 첫 번째 점프에 나섰다. 하지만 쿼드러플 악셀 대신 쿼드러플 플립(14.77)을 시도했다. 두 번째 점프인 트리플 악셀(9.60)과 체인지 풋 카멜 스핀(레벨4)은 안정적으로 선보였다. 후반부에서 승부수를 띄웠다. 그는 쿼드러플 러츠 단일 점프 대신 쿼드러플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프(22.03)를 선보였다. 플라잉 싯스핀(레벨3)으로 분위기를 띄운 말리닌은 스텝 시퀀스(레벨3)에선 '백 플립'을 완성했다. 체인지 풋 콤비네이션 스핀(레벨4)으로 경기를 마감했다. TES 62.35점, PCS 45.81점으로 총점 108.16점을 거머쥐었다.

마지막은 가기야마 유마였다. 그는 'I Wish'에 맞춰 쿼드러플 토루프-트리플 토루프로 포문을 열었다. 이어진 쿼드러플 살코도 깔끔하게 성공했다. 체인지 풋 카멜 스핀도 완벽하게 선사했다. 하지만 트리플 악셀에서 착지 실수가 나왔다. 이후 플라잉 싯스핀, 스텝 시퀀스, 체인지 풋 콤비네이션 스핀 모두 레벨4로 마무리했다. 그는 TES 56.50점, PCS 46.57점으로 총점 103.07점을 받았다.


한편, '대한민국 캡틴' 차준환(서울시청)은 TES 50.08점, PCS 42.64점을 받아 총점 92.72점을 기록했다. 올림픽 무대에서 '시즌 베스트' 작성했다.


밀라노(이탈리아)=이현석기자 digh1229@sportschosun.com

