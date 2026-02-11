[밀라노 LIVE]'시즌 베스트' 차준환, 올림픽 '역대 최고 순위' 가능성 있다! '소트니코바급 논란' 말리닌, 日 비판 잠재운 미친 연기→쇼트 1위 등극

10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 피겨스케이팅 남자 싱글 쇼트프로그램 경기가 열렸다. 점수를 확인하고 있는 차준환. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.10/
[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 남자 싱글 쇼트 프로그램에서 희비가 엇갈렸다.
차준환은 11일(이하 한국시각) 이탈리아 밀라노의 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 피겨 개인전 남자 싱글 쇼트프로그램에서 기술점수(TES) 50.08점, 예술점수(PCS) 42.64점을 받아 총점 92.72점을 기록했다. '시즌 베스트'를 찍으며 경기를 마친 15명 중 1위에 올랐다.
첫 과제인 쿼드러플 살코(12.89)를 완벽하게 소화했다. 이어진 트리플 러츠-트리플 루프 콤비네이션 점프(12.49)도 깔끔하게 마무리했다. 플라잉 카멜 스핀(3.66)은 최고 난도인 레벨 4로 연기했다. 가산점 10%가 붙는 후반부 연기에서 차준환은 마지막 점프 과제인 트리플 악셀(10.40)까지 완벽하게 마무리했다. 그는 체인지 풋 싯스핀(레벨4), 스텝 시퀀스(레벨3), 체인지 풋 콤비네이션 스핀(레벨4)을 차례대로 완벽하게 연기하며 경기를 마쳤다. 관중은 "차준환"을 연호하며 환호했다.
차준환은 쇼트 프로그램 마무리 후 최종 6위에 올랐다. 점수에 대한 일부 아쉬움을 드러내기도 했으나, 그럼에도 지난 대회 기록인 5위를 넘어설 수 있는 가능성은 여전하다. 차준환과 4위 다니엘 그라셀(93.46점)과의 격차는 단 0.74점이다. 프리 스케이팅 결과에 따라 언제든 순위가 뒤바뀔 수 있다. 메달권과는 격차가 있으나 아직 포기할 수는 없다. 동메달 후보인 아담 샤오힘파는 102.55점으로 3위다. 격차가 크지만, 프리 스케이팅에서의 연기는 누구도 장담할 수 없다. 차준환은 다시 한번 막판 역전극을 노린다.
생애 첫 올림픽 무대를 경험한 김현겸은 다소 아쉬운 연기지만, 그럼에도 올림픽 무대를 충분히 즐겼다. 김현겸은 11일(이하 한국시각) 이탈리아 밀라노의 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 피겨 개인전 남자 싱글 쇼트프로그램에서 기술점수(TES) 37.92점, 예술점수(PCS) 32.38점을 받아 총점 69.30점을 기록했다. 아쉽게도 26위를 기록하며 24위까지 진출하는 프리 스케이팅에는 나서지 못한다.
상위권 세 자리에서는 논란의 주인공이 모두를 잠재웠다. 앞서 이번 남자 싱글 경기를 앞두고 팀 이벤트에서 말리닌과 사토 슌의 남지 싱글 프리 맞대결에서 말리닌이 더 높은 점수를 받은 것에 대해 논란이 커졌었다. 일본 내에서 실수에도 불구하고 말리닌이 승리한 점에 대한 비판이 제기됐다. 일부 팬들은 2014년 소치에서 김연아가 소트니코바에게 금메달을 뺏긴 사건을 언급하며 분노하기도 했다.
말리닌은 남자 싱글 쇼트 경기에서 한차우너 다른 연기력을 선보였다. 안정적인 연기로 논란을 잠재웠다.
말리닌의 다음인 마지막 순서로 출전한 가기야마 유마도 'I Wish'에 맞춰 쿼드러플 토루프-트리플 토루프로 포문을 열었다. 이어진 쿼드러플 살코도 깔끔하게 성공했다. 체인지 풋 카멜 스핀도 완벽하게 선사했다. 하지만 트리플 악셀에서 착지 실수가 나왔다. 이후 플라잉 싯스핀, 스텝 시퀀스, 체인지 풋 콤비네이션 스핀 모두 레벨4로 마무리했다. 그는 TES 56.50점, PCS 46.57점으로 총점 103.07점을 받았다. 유마도 뛰어난 연기를 선보였으나, 말리닌에 미치지 못했다. 아직은 가시권이기에 말리닌과 일본 선수들의 경쟁은 프리 스케이팅까지도 뜨겁게 관심을 모을 전망이다.