'설상 또 메달 도전!' 이채운, 스노보드 남자 하프파이프 예선 9위로 결선행[밀라노 현장]

기사입력 2026-02-12 07:00


'설상 또 메달 도전!' 이채운, 스노보드 남자 하프파이프 예선 9위로 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

'설상 또 메달 도전!' 이채운, 스노보드 남자 하프파이프 예선 9위로 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]이채운(경희대)이 결선 진출로 또 하나의 메달 가능성을 키웠다.

이채운은 12일(이하 한국시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계 올림픽 스노보드 남자 하프파이프 예선에서 82.00점을 기록했다.

25명 중 9위를 마크하며, 상위 12명에게 주어지는 결선행 티켓을 따냈다. 이채운은 14일 오전 3시 30분 열리는 결선에서 개인 첫 올림픽 메달을 노린다.

하프파이프는 기울어진 반원통형 슬로프에서 펼치는 총 5번의 공중 연기를 심판들이 채점해 순위를 정하는 경기다. 심사 기준은 5가지로 100점 만점이다. 난이도(회전과 기술 조합), 높이(공중에서 비행), 수행 능력(기술의 성공 및 정확도), 다양성(회전 방향 등), 창의성(새로운 기술과 연기 등)을 기준으로 한다. 예선에선 모든 참가 선수가 두번씩 런을 해 둘 중 높은 점수로 순위를 매긴다. 상위 12명이 13일 예정된 결선에 진출한다. 결선은 예선 성적의 역순으로 예선 1위가 가장 마지막에 연기한다.


'설상 또 메달 도전!' 이채운, 스노보드 남자 하프파이프 예선 9위로 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이채운은 첫 시도에서 축을 두 번 뒤바꾼 뒤 세 바퀴를 도는 '스위치 백사이드 더블 코크 1080'을 포함, 다섯 번의 점프를 모두 완벽하게 성공시키고 82.00점을 받았다.

결선을 사실상 확정한 뒤 치른 두 번째 시도에서는 새로운 기술 등을 점검했고, 무리하지 않는 차원에서 완주하지 않았다. 올림픽 스노보드 하프파이프에선 2차 시기 점수가 1차 시기 점수보다 낮으면 따로 점수를 부여하지 않는다.

이채운은 역대 최연소(16세 10개월) 나이로 2023년 국제스키연맹(FIS) 세계선수권 스노보드 남자 하프파이프에서 우승했다. 당시 우승으로 본격적으로 국제 무대에서 활약하기 시작했다. 이채운은 지난해 하얼빈 동계아시안게임 남자 슬로프스타일에서 금메달을 획득했다. 지난 베이징 올림픽에도 참가했으나, 18위를 기록했다.

함께 출전한 이지오(18·양평고)와 김건희(18·시흥매화고)는 결선 진출에 실패했다. 이지오는 12위의 제이크 페이츠(미국) 75.50점보다 단 1.50점 모자란 13위에 자리, 아쉽게 결선행이 좌절됐다.


김건희(18·시흥매화고)는 두 차례 시도 모두 초반에 넘어지는 실수가 나오며 최고 점수가 8.5점에 그쳐 23위로 결선 진출에 실패했다.


밀라노(이탈리아)=이현석기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'58세' 싱글대디 김성수, 연상女와 재혼 계획 "딸이 대학교 2학년, 이제 짝 찾을 것"

2.

정은우 40세 돌연 사망..SNS엔 故장국영·'붉은 달' 의미심장

3.

강수지, 6개월 만에 달라진 외모...이유 밝혔다 "♥김국진도 깜짝 놀라"

4.

김윤서, 절친 故정은우 애도 "견뎌낸 시간 생각하면 함부로 울 수 없어"

5.

김나영, 중안부 축소시키고 확 달라진 얼굴..볼륨 시술까지 '물오른 미모'

스포츠 많이본뉴스
1.

'결선행 보인다' 금메달 후보 최가온, 다소 박한 판정 속 82.25점으로 '3위'...3연패 도전하는 '지존' 클로이 김, 유일한 90점대 '1위'

2.

[속보] 손흥민 떠난 토트넘, 프랭크 감독 전격 경질...후임은 미정

3.

[공식입장]"韓 정말 죄송합니다, 진짜 미안합니다" 한국 에이스 부상 원흉…美 스토더드 사과 "의도치 않았다"

4.

韓 쇼트트랙 천만다행! '피 철철 아니고 찔끔!'→"저 괜찮아요" 김길리, 상처 부위까지 보여주며 웃었다[밀라노 LIVE]

5.

[오피셜]이청용, 인천 공식 입단 "모든 경험과 역량 쏟아내겠다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'결선행 보인다' 금메달 후보 최가온, 다소 박한 판정 속 82.25점으로 '3위'...3연패 도전하는 '지존' 클로이 김, 유일한 90점대 '1위'

2.

[속보] 손흥민 떠난 토트넘, 프랭크 감독 전격 경질...후임은 미정

3.

[공식입장]"韓 정말 죄송합니다, 진짜 미안합니다" 한국 에이스 부상 원흉…美 스토더드 사과 "의도치 않았다"

4.

韓 쇼트트랙 천만다행! '피 철철 아니고 찔끔!'→"저 괜찮아요" 김길리, 상처 부위까지 보여주며 웃었다[밀라노 LIVE]

5.

[오피셜]이청용, 인천 공식 입단 "모든 경험과 역량 쏟아내겠다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.