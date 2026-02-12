"무릎 꿇고 빌어라" 韓 팬들 폭주에 결국..."충돌한 선수들 미안합니다" 공개 사과 진행

10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 혼성 계주 경기가 열렸다. 준결승 미국팀과 충돌하며 넘어진 김길리. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.10/

[스포츠조선 이현석 기자]결국 공개 사과까지 했다.

스토다드는 11일(한국시간) 개인 SNS를 통해 "어제 경기와 관련, 팀 동료들에게 공개적으로 사과하고 싶다. 나와 충돌해 피해를 본 다른 선수들에게도 미안하다"고 밝혔다. 그는 "어제 일은 의도치 않은 상황이다. 나 역시 좋은 성적을 내고 싶었지만, 몸 상태에 문제가 있었던 것 같다"고 적었다. 마지막으로 "훈련을 통해 원인을 찾고, 예전의 모습으로 돌아오겠다"고 덧붙였다.

한국 쇼트트랙 대표팀은 10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 혼성 계주 준결선 경기에서 3위로 결승선을 통과했다. 결선 진출이 좌절됐다.


한 마디로 운이 없었다. 12번째 바퀴에서 선두를 달리던 미국은 코린 스토다드가 갑작스럽게 휘청이며 넘어졌다. 스토다드로서는 몸의 균형을 잃고 선택지 없이 쓰러진 상황 뒤따라오던 코트니 사로는 스토다드를 피했으나, 달려나오던 김길리는 도저히 피할 수 없는 방향으로 다가오며 펜스쪽에서 결국 충돌하고 말았다.

한국은 충돌 이후 뒤로 경기를 이어갔지만 역전의 기회는 없었다. 어드밴스를 위해 한국은 항의에 나섰다. 준결승 직후 페널티에 따른 어드밴스 적용을 주장하며 소청 절차를 밟으려 했으나, 판정은 번복되지 않았다. 한국이 어드밴스를 받지 못한 건 충돌 당시 한국이 3위를 달리고 있었기 때문이다. 규정상 어드밴스를 받으려면 충돌 당시 (결승 진출권인) 1, 2위로 달리고 있어야 한다. 하지만 한국은 김길리가 레이스를 펼칠 당시 순위가 3위였다.


충돌 당사자인 스토다드를 향한 비난 여론이 커지고 있다. 스토다드가 김길리와 충돌해 한국이 결선에 오르지 못한 것은 안타까운 일이지만, 한국 팬들이 "한국에 무릎 꿇고 빌어라", "혼자 넘어져서 다쳐라" 등 지나친 비난과 구토 이모티콘 등이 선수의 SNS에 쇄도하며 선수는 결국 이를 버티지 못하고 현재는 댓글창을 폐쇄하는 지경에 이르렀다. 스토다드는 이날 경기 후에도 믹스드존에서 아무런 인터뷰도 응하지 않고 고개를 숙이고 떠났다. 스토다드는 이후 결국 SNS로 공개 사과까지 하며 다시 고개를 숙여야 했다.

한편 충돌 당사자인 김길리는 전혀 문제 없다는 반응이었다. 부상 없이 훈련에 복귀한 김길리는 "쇼트트랙은 변수가 많은 종목이다. 충분히 발생할 수 있는 상황이었고, 선수 생활을 하면서 여러 차례 겪어봤던 일이다"고 했다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

