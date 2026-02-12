'빙속 신예' 구경민, 성공적인 올림픽 데뷔전...남자 1000m '톱10' 진입→조던 스톨츠 '올림픽 신기록'..."헝가리 귀화" 김민석 11위[밀라노 현장]

12일 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 밀라노동계올림픽 스피드스케이팅 남자 1000m 경기가 열렸다. 힘차게 레이스를 펼치고 있는 구경민. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com
[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]한국 스피드스케이팅 '신예' 구경민이 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 남자 1000m에서 10위를 달성했다.
구경민은 12일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드 스케이팅 스타디움에서 열린 대회 남자 1,000ｍ에서 1분08초53의 기록으로 10위를 차지했다. 구경민은 지난해 11월 작성한 자신의 최고 기록(1분07초79)에는 미치지 못했다. 0.74초가 모자랐다. 4조 인코스에서 출발한 구경민은 600m 구간까지 41초12로 안정적으로 속도를 올렸지만, 마지막 스퍼트가 아쉬웠다. 구경민은 첫 올림픽에서 금메달과는 거리가 있었으나, 10위에 오르는 성과를 거뒀다는 점이 고무적이다.
12일 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 밀라노동계올림픽 스피드스케이팅 남자 1000m 경기가 열렸다. 힘차게 레이스를 마친 구경민. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com
김민석도 이날 경기에 출전했다. 김민석은 1분08초59를 기록하며 당시 6조까지 마무리된 상황에서 4위로 마무리됐다. 경기 종료와 함께 메달 희망이 사라졌다. 김민석은 2018년 평창, 2022년 베이징 대회에서 태극마크를 달고 스피드스케이팅 남자 1500m 동메달을 목에 걸었다. 하지만 김민석은 2022년 7월 진천선수촌에서 음주운전 사고를 냈고, 대한체육회으로부터 최종적으로 국가대표 2년 자격 정지 처분을 받은 뒤 국내 활동이 어려워지자 2024년 헝가리로 귀화했다.
남자 1000m의 주인공은 조던 스톨츠(미국)였다. 스톨츠는 지난 2024년 1월 1000m 세계기록을 세우기도 했다. 이번 올림픽에서는 1분06초28로 결승선을 통과하며 올림픽 신기록 작성과 함께 두 번째 올림픽 무대에 첫 금메달을 목에 걸었다. 은메달은 스톨츠와 함께 질주한 제닝 더 부가 차지했고, 중국의 닌중옌이 동메달을 수확했다. 밀라노(이탈리아)=이현석기자 digh1229@sportschosun.com