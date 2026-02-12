"참사! 악몽!" 기대주 꿈 밟아버린 中 만행에 전 유럽이 분노...네덜란드 선수 "메달 100%였는데" 울분, 정작 中선수는 "내가 왜 실격이야?" 황당 반응

네덜란드의 유망주 유프 베네르마르스(23)가 눈물을 흘렸다. 베네마르스는 12일(한국시각) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 스피드스케이팅 남자 1000ｍ에 나섰다.
베네르마르스는 11조 인코스에서 중국의 렌쯔원과 레이스를 시작했다. 베네르마르스는 유력한 메달 후보였다. 코너를 돌아 두 선수가 레인을 바꾸는 상황에서 보기드문 장면이 연출됐다. 인코스에서 아웃코스로 빠져나가던 롄쯔원이 베네마르스의 스케이트 날을 건드렸다. 베네마르스는 순간적으로 중심을 잃었다. 휘청하며 가속이 줄고 말았다.
뜻하지 않은 사고에 베네마르스는 망연자실했다. 결승선을 통과한 뒤 롄쯔원을 향해 분노를 터트렸다. 그럼에도 1분07초58로 레이스를 마친 베네마르스는 11조까지 진행된 상황에서 1위로 올라갔다. 충돌 상황만 없었다면 기록을 더 단축할 수 있었다.
AP 연합뉴스
레인을 바꿀 때는 아웃코스에서 인코스로 들어오는 선수에게 우선권이 있다. 심판진은 롄쯔원이 무리하게 아웃코스로 빠져나가려다 충돌을 일으켰다고 판단, 실격을 선언했다. 베네마르스는 5위로 밀려났다. 3위를 차지한 닌중옌(중국·1분07초34)에게 0.24초 뒤졌다. 충돌 사고만 아니었다면 충분히 메달권 진입이 가능했다.
베네마르스는 롄쯔원이 실격 처분을 받자 재경기를 요청했다. 홀로 나선 베네마르스는 출발 총성과 함께 레이스를 펼쳤지만 힘이 떨어진 뒤였다. 오히려 기록이 더 나빠져 메달권 진입에 실패했다. 베네마르스는 안타까움에 결국 얼굴을 감싸쥐었다.
이를 지켜본 TNT 스포츠의 해설가 칼튼 카비는 "참사"라고 했다. 이어 "그에게는 악몽이다. 정말 안타깝다"고 안타까워했다.
베네마르스는 "무슨 일이 일어났는 지 믿을 수 없다. 라인에서 교차 포인트는 내가 우선권을 가지고 있었다"라며 "메달은 확실했다. 100%였다"라며 분함을 감추지 못했다. 롄쯔원에게 사과를 받았지만, 달라지는 것은 없다. 그는 "아무런 도움이 되지 않는다. 적어도 동메달은 내 것이었다"며 "이틀 뒤면 모두가 잊어버리고 나는 그저 5위 선수가 된다. 정말 괴롭다. 울고 싶은데 눈물도 나오지 않는다"고 했다. "내 올림픽의 꿈은 찢어졌다"고 했다.
사진=REUTERS 연합뉴스
사진=REUTERS 연합뉴스
실격된 롄쯔원은 적반하장의 반응을 보였다. 렌쯔원은 "나는 고의로 방해한 것이 아니다. 어떤 선수라도 그런 나쁜 생각을 가지고 있지 않을 것"이라고 했다. 이어 "코스를 돌 때 베네마르스가 매우 가까이 있다는 것밖에 느껴지지 않았다. 그래서 전력으로 커브를 빠져나와 가속하려 하고 있었다"며 "그가 나의 스케이트 날을 밟아버렸고 그가 상체를 일으키면서 나 또한 스피드를 잃고 말았다"고 오히려 베네마르스 탓을 했다.
롄쯔원은 "심판은 나에게 페널티를 부과했는데 왜인지 모르겠다"며 "베네마르스는 매우 감정적이 되어 나를 밀쳤다. 그렇게 많은 관객이 보는 앞에서 감정을 쏟아낼 필요는 없다고 생각한다. 누구나 존중 받아야하기 때문"이라고 말했다. 그는 마지막으로 "베네마르스에게 미안하게 생각하고 있다. 모든 선수가 4년간 준비했고 매우 중요하기 때문이다. 그것은 나에게도 마찬가지"라고 말을 맺었다.