[밀라노 LIVE]'충격' 금메달 도전하는 최가온, 결선 1차 시기에서 '불의의 사고'...3연패 도전하는 클로이 김, 88.00점으로 '1위'

최종수정 2026-02-13 04:04

[밀라노(이탈리나)=스포츠조선 이현석 기자]한국 설상 종목 역사상 첫 금메달에 도전하는 '보드 신동' 최가온(18·세화여고)이 결선 1차 시기에서 불의의 사고를 당했다.

최가온은 13일(한국시각) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 결선 1차에서 10.00점을 기록했다. 12명 중 9위에 머물렀다. 금메달 경쟁의 가장 큰 라이벌로 꼽히는 미국의 클로이 김은 88.00점으로 1위에 올랐다.

하프파이프는 기울어진 반원통형 슬로프에서 펼치는 총 5번의 공중 연기를 심판들이 채점해 순위를 정하는 경기다. 심사 기준은 5가지로 100점 만점이다. 난이도, 높이, 수행 능력, 다양성, 창의성을 기준으로 한다. 예선에선 모든 참가 선수가 두번씩 런을 해 둘 중 높은 점수로 순위를 매긴다.

결선에선 12명이 세번씩 런을 해 그 중 가장 높은 점수로 순위를 매긴다.

최가온은 예선에서 82.25점을 기록했다. 전체 24명 중 6위를 차지하며, 상위 12명에게 주어지는 결선 티켓을 거머쥐었다. 최가온은 최근 3번의 월드컵에서 모두 우승을 차지하는 동안, 모두 90점을 넘겼다. 물론 기량을 100% 보여주지는 않았다. 장기인 스위치백사이드나인과 이번 올림픽을 위해 준비한 스위치백텐을 구사하지 않았다.


결선에서는 눈이 펑펑 내렸다. 이 때문인지 넘어지며 연기를 마무리하지 못한 선수들이 속출했다. 주최 측은 최가온 앞에서 파이프를 정비했다. 7번째로 연기를 펼친 최가온은 힘차게 출발했다. 스위치백나인을 깔끔하게 성공시킨 최가온은 캡텐을 시도하다 걸려 넘어졌다. 한동안 쓰러져 있을 정도로 큰 충격을 받았다. 다행히 일어나 스스로 파이프를 내려왔다. 10.00점에 머물렀다. 첫 점프부터 워낙 좋았던만큼, 아쉬운 결과였다.

스노보드 종목 최초의 올림픽 3연패에 도전하는 한국계 미국인 '지존' 클로이 김은 최강 다운 모습을 보였다. 클로이 김은 2018년 평창 대회, 2022년 베이징 대회에서 이 종목 금메달을 차지했다. 어깨 부상으로 최근 경기에 나서지 못했던 클로이 김은 올림픽 본무대가 시작되자, 전성기 기량을 선보였다. 첫 시기부터 전력 투구하며 88.00점을 받았다. 클로이 김은 백세븐, 스위치백사이드, 캡텐, 프런트나인 등을 연이어 성공시켰다. 환호하며 자신의 연기에 만족감을 표시한 클로이 김은 1위로 올라섰다.


밀라노(이탈리아)=이현석기자 digh1229@sportschosun.com

