[밀라노 LIVE]"오늘은 잊고, 나머지 종목 집중" 다시 각오 다진 신동민..."레이스 실수, 보완할 예정"

기사입력 2026-02-13 07:20


[밀라노 LIVE]"오늘은 잊고, 나머지 종목 집중" 다시 각오 다진 신…
13일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 남자 1000m 준결승이 열렸다. 결승 진출에 실패한 신동민. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com

/2026.02.13/

[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]신동민이 탈락의 아쉬움을 뒤로 하고, 다시 활약 의지를 다졌다.

신동민은 13일(한국시각) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 쇼트트랙 남자 1000ｍ 준결선에서 아쉽게 5위를 기록하며 결선 진출에 실패했다. 신동민은 1분24초327로 파이널B에 올랐고, 파이널 B에서 3위를 기록하며 최종 8위로 1000m 경기를 마쳤다.

경기 후 공동취재구역에서 취재진과 만난 신동민은 "결승을 목표로 했는데, 그 목표는 이루지 못해서 아쉽다. 아직 올림픽이 반도 안 지났기에 오늘은 잊고 나머지 종목에 더 집중해보겠다"고 했다.

생애 첫 올림픽에서 경험을 쌓은 부분에 대해서는 "레이스적인 부분에서 실수가 있었다. 보완해서 다음 레이스에 임하려고 한다"며 "자리를 지키는 부분, 그런 부분에서 외국 선수들이 힘이 좋기에 다음에는 잘 지켜야겠다고 생각했다"고 했다.


밀라노(이탈리아)=이현석기자 digh1229@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'15억 피해' 양치승, 헬스장 폐업 후 눈물이…"오재무 너무 보고 싶었다"

2.

율희, 이혼 1년 만에 새출발…19금 로맨스 女주인공

3.

이승기♥이다인, 두 아이 부모 된다...딸 출산 2년만 "임신 5개월 차"

4.

변요한♥티파니 영, 가을 결혼설 속 첫 공식 언급…"응원만큼 잘 살겠다"

5.

이수영, 또 교통사고…DJ 대타 투입 "생명엔 지장 없어"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]"대충격!" 韓 여자 컬링, '하위 랭커' 미국에 4-8 역전패…첫 판부터 고개 숙였다

2.

'페라리 방치→의전 갑질 논란' 황희찬은 억울하다? 선수측이 공개한 '그날의 진실', "HWANG 명예 실추 타협없이 맞고소"

3.

[밀라노 LIVE]미쳤다! '투혼의 대역전 드라마' 최가온, 밀라노 1호 금메달! '우상' 클로이 넘어 설상 역사상 첫 金

4.

[밀라노 LIVE]韓 자존심 지켰다! '미친 역전' 임종언, 男 1000m 동메달…"'라이벌' 단지누 제압!"→'쇼트트랙 첫 메달'

5.

'쇼트트랙만 문제인가' 차준환도 조심스럽게 밝힌 '무른 빙질' 아쉬움, "선호하는 편 아니야"[밀라노 LIVE]

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]"대충격!" 韓 여자 컬링, '하위 랭커' 미국에 4-8 역전패…첫 판부터 고개 숙였다

2.

'페라리 방치→의전 갑질 논란' 황희찬은 억울하다? 선수측이 공개한 '그날의 진실', "HWANG 명예 실추 타협없이 맞고소"

3.

[밀라노 LIVE]미쳤다! '투혼의 대역전 드라마' 최가온, 밀라노 1호 금메달! '우상' 클로이 넘어 설상 역사상 첫 金

4.

[밀라노 LIVE]韓 자존심 지켰다! '미친 역전' 임종언, 男 1000m 동메달…"'라이벌' 단지누 제압!"→'쇼트트랙 첫 메달'

5.

'쇼트트랙만 문제인가' 차준환도 조심스럽게 밝힌 '무른 빙질' 아쉬움, "선호하는 편 아니야"[밀라노 LIVE]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.