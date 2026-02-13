[밀라노 LIVE]"빨리 1000m 타고 싶은 마음" 본격 메달 사냥 예고한 '람보르길리'..."나도 빨리 메달 따고파"

기사입력 2026-02-13 07:43


[밀라노 LIVE]"빨리 1000m 타고 싶은 마음" 본격 메달 사냥 예…
13일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 여자 500m 준준결선이 열렸다. 3위로 탈락한 김길리. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.13/

[밀라노 LIVE]"빨리 1000m 타고 싶은 마음" 본격 메달 사냥 예…
13일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 여자 500m 준준결선이 열렸다. 3위로 탈락한 김길리. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.13/

[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]김길리(성남시청)가 본격적인 메달 사냥을 예고했다.

김길리는 13일(한국시각) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 여자 500m 경기에서 준준결선에서 탈락하며 개인전 첫 종목을 마감했다.

김길리는 같은 조에 자리한 장추통이 미국 선수들과 여러 차례 충돌을 저지르며, 몇 차례 재출발까지 하는 과정을 거쳤다. 이후 장추통이 페널티를 받았고, 다시 시작된 레이스에서 아쉽게 2위 안에 들지 못하며 준결선 진출에 실패했다.

김길리는 "500m에서 준비 많이 했는데, 외국 선수들이 확실히 달랐다. 1500m는 더 준비할 시간이 있다. 500m에 연연하지 않고, 다음 종목인 1500m, 계주 등에 좀 더 신경 쓰고 있다"고 했다. 부상 문제도 없다. 김길리는 "컨디션에는 아무 문제 없다"고 했다.

함께 대표팀에서 활약한 임종언이 남자 1000m에서 동메달을 수확한 점도 김길리에게는 자극제였다. 김길리는 "축하한다고 해줬다"며 "(임)종원이가 오늘 컨디션이 좋아 보였다. 금메달도 노려볼 수 있겠다고 생각했다. 1000m에서 동메달을 땄으니까, 1500m에서 금메달을 따지 않을까 싶다. 종원이를 보면서 동기부여도 되고, 나도 빨리 메달 따고 싶다는 생각이 많이 들었다"고 했다.

김길리는 오는 15일 여자 1000m 예선을 시작으로 다시 개인전 메달 사냥에 돌입한다.
밀라노(이탈리아)=이현석기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'15억 피해' 양치승, 헬스장 폐업 후 눈물이…"오재무 너무 보고 싶었다"

2.

율희, 이혼 1년 만에 새출발…19금 로맨스 女주인공

3.

이승기♥이다인, 두 아이 부모 된다...딸 출산 2년만 "임신 5개월 차"

4.

변요한♥티파니 영, 가을 결혼설 속 첫 공식 언급…"응원만큼 잘 살겠다"

5.

이수영, 또 교통사고…DJ 대타 투입 "생명엔 지장 없어"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]"대충격!" 韓 여자 컬링, '하위 랭커' 미국에 4-8 역전패…첫 판부터 고개 숙였다

2.

'페라리 방치→의전 갑질 논란' 황희찬은 억울하다? 선수측이 공개한 '그날의 진실', "HWANG 명예 실추 타협없이 맞고소"

3.

[밀라노 LIVE]미쳤다! '투혼의 대역전 드라마' 최가온, 밀라노 1호 금메달! '우상' 클로이 넘어 설상 역사상 첫 金

4.

[밀라노 LIVE]韓 자존심 지켰다! '미친 역전' 임종언, 男 1000m 동메달…"'라이벌' 단지누 제압!"→'쇼트트랙 첫 메달'

5.

'쇼트트랙만 문제인가' 차준환도 조심스럽게 밝힌 '무른 빙질' 아쉬움, "선호하는 편 아니야"[밀라노 LIVE]

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]"대충격!" 韓 여자 컬링, '하위 랭커' 미국에 4-8 역전패…첫 판부터 고개 숙였다

2.

'페라리 방치→의전 갑질 논란' 황희찬은 억울하다? 선수측이 공개한 '그날의 진실', "HWANG 명예 실추 타협없이 맞고소"

3.

[밀라노 LIVE]미쳤다! '투혼의 대역전 드라마' 최가온, 밀라노 1호 금메달! '우상' 클로이 넘어 설상 역사상 첫 金

4.

[밀라노 LIVE]韓 자존심 지켰다! '미친 역전' 임종언, 男 1000m 동메달…"'라이벌' 단지누 제압!"→'쇼트트랙 첫 메달'

5.

'쇼트트랙만 문제인가' 차준환도 조심스럽게 밝힌 '무른 빙질' 아쉬움, "선호하는 편 아니야"[밀라노 LIVE]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.