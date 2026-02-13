'토사구팽?' 린샤오쥔, 이렇게 버려지는 것일까... 단체에서 제외되고 개인 성적은 꼴찌 '어쩌나...'[밀라노 LIVE]

기사입력 2026-02-14 00:13


10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 남자 1000m 예선이 열렸다. 상대 파울 인정으로 예선 통과한 중국 린샤오쥔. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com

/2026.02.10/

10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 남자 1000m 예선이 열렸다. 상대 파울 인정으로 예선 통과한 중국 린샤오쥔. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com

/2026.02.10/

10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 남자 1000m 예선이 열렸다. 상대 파울 인정으로 예선 통과한 중국 린샤오쥔. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com

/2026.02.10/



[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 송정헌 기자] '토사구팽' 토끼 사냥 후 '토끼를 다 잡으면 사냥개를 삶는다'라는 뜻이다.

이제는 린샤오쥔이 필요 없어졌다는 것일까? 혼성계주에서 제외된 중국 쇼트트랙 대표 린샤오쥔이 이어 열린 남자 1000m 준준결선에서도 힘 한번 써보지 못하고 꼴찌로 탈락했다.

지금은 임효준이 아닌 중국인 린샤오쥔.

린샤오쥔은 2018년 평창동계올림픽 당시 한국 쇼트트랙의 간판 임효준이었다. 2018년 평창 대회 남자 1500m 금메달, 500m에서는 동메달을 따내며 한국을 대표하는 쇼트트랙 선수였다.

하지만, 2019년 6월 훈련 도중 동성 후배 선수의 바지를 내리는 장난을 쳤다가 대한빙상경기연맹에서 선수 자격 1년 정지 중징계를 받았다. 법정 공방을 벌여 결국 무죄를 선고받았으나, 재판 과정에서 2022년 베이징 동계올림픽에 출전하겠다며 임효준은 이미 중국 귀화를 선택한 뒤였다.


10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 남자 1000m 예선이 열렸다. 상대 파울 인정으로 예선 통과한 중국 린샤오쥔. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com

/2026.02.10/

10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 남자 1000m 예선이 열렸다. 상대 파울 인정으로 예선 통과한 중국 륀샤오쥔. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com

/2026.02.10/

13일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 남자 1000m 준준결선이 열렸다. 중국 린샤오쥔와 앞서 달리고 있는 임종언. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com

/2026.02.13/


임효준(린샤오쥔)은 중국 귀화 후에도 실력은 변함이 없었다. 린샤오쥔은 2023~2024시즌 세계 선수권에서는 3관왕을 차지하며 중국 쇼트트랙을 대표하는 선수가 됐다. 잘생긴 외모도 인기에 한몫을 했다. 중국에서 스포츠 스타로 자리를 잡았다.

하지만, 한 선수가 국적을 바꾼 후 올림픽에 출전하려면 기존 국적으로 출전한 국제대회 이후 3년이 지나야 했다. 국적까지 바꾸며 올림픽 출전을 노렸으나 중국 귀화 후에도 린샤오쥔은 2022년 베이징 대회에 참가할 수 없었다.

절치부심한 린샤오쥔은 8년 만의 올림픽 출전 꿈을 이뤘다. 그러나 밀라노올림픽에서 활약은 아직까지는 미비한다. 혼성계주에서는 준결승과 결승전에 제외됐다. 린샤오쥔이 출전하지 않은 중국팀은 혼성계주 4위로 메달을 따지 못했다.


10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 남자 1000m 예선이 열렸다. 상대 파울 인정으로 예선 통과한 중국 륀샤오쥔. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com

/2026.02.10/

13일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 남자 1000m 준준결선이 열렸다. 중국 린샤오쥔에 앞서 달리고 있는 임종언. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com

/2026.02.13/


남자 1000m 예선에서 상대 선수의 페널티가 인정되며 어드밴스를 받고 예선을 통과한 린샤오쥔은 준준결선에서 5위 꼴찌를 기록하며 곧바로 탈락했다. 함께 레이스를 펼쳤던 임종언은 준준결선 통과, 결승전 3위로 동메달을 따냈다.

1000m 동메달을 따낸 임종언은 어릴 적 롤모델이 임효준(린샤오쥔)이었다고 전했다. 임종언은 이제는 경쟁상대가 된 린샤오쥔을 뛰어넘었다.

올림픽을 위해 국적까지 바꿔가며 밀라노올림픽에 출전하고 있는 린샤오쥔. 중국 귀화까지 선택하며 8년 만에 올림픽 무대에 나서고 있으나 아직까지 기록은 신통치가 않다.


13일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 남자 1000m 준준결선이 열렸다. 중국 린샤오쥔은 탈락. 준결선 진출하는 임종언. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com

/2026.02.13/

13일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 남자 1000m 준준결선이 열렸다. 중국 린샤오쥔 꼴찌 탈락, 통과한 임종언. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com

/2026.02.13/

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

손연재, '돈자랑 비판' 의식했나..."왜 샀는지 모르겠다" 과소비 반성

2.

활동 중단 박나래, ‘무편집’ 강제 복귀된 이유가..“피해자 많기 때문” (올댓스타) [종합]

3.

조윤희 딸, 말레이시아 국제학교 다녔다..교복 입고 '우월 비주얼'

4.

신지, '돌싱' ♥문원 논란 속 5월 결혼 강행...사주에선 "능력 있는 남자"

5.

[SC이슈] '올림픽 단독중계' JTBC, '金' 최가온 패싱에 민심 들끓는데 눈치없는 '시청률' 자랑만

스포츠 많이본뉴스
1.

롯데 정체불명 영상에 발칵! → 나승엽 고승민 김동혁 '게임장' 포착 날벼락.. "사실 관계 파악 중"

2.

"절뚝절뚝"→"눈물 폭발" 韓 2008년생 '올림픽 새 역사' 최가온 '기적의 드라마'…전 세계가 같이 울었다 '극찬 폭발'

3.

[공식발표] 롯데 대충격! 불법 게임장에 1명 더 있었다. 4인 즉각 귀국 조치 → "엄중하게 대처하겠습니다" 공개 사과

4.

거봐 이강인, 우리한테 오랬지! '4골 폭발' AT 마드리드, 바르셀로나 대파…여름 이적시장 'LEE 영입 기회' 또 온다

5.

英 매체 단독 보도! '박지성 주장 박탈' 레드냅, 토트넘 신임 사령탑 부임 가능성…욕심 그득그득 "맡겨만 달라"

스포츠 많이본뉴스
1.

롯데 정체불명 영상에 발칵! → 나승엽 고승민 김동혁 '게임장' 포착 날벼락.. "사실 관계 파악 중"

2.

"절뚝절뚝"→"눈물 폭발" 韓 2008년생 '올림픽 새 역사' 최가온 '기적의 드라마'…전 세계가 같이 울었다 '극찬 폭발'

3.

[공식발표] 롯데 대충격! 불법 게임장에 1명 더 있었다. 4인 즉각 귀국 조치 → "엄중하게 대처하겠습니다" 공개 사과

4.

거봐 이강인, 우리한테 오랬지! '4골 폭발' AT 마드리드, 바르셀로나 대파…여름 이적시장 'LEE 영입 기회' 또 온다

5.

英 매체 단독 보도! '박지성 주장 박탈' 레드냅, 토트넘 신임 사령탑 부임 가능성…욕심 그득그득 "맡겨만 달라"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.