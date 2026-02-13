자빠지고, 엎어지고...'무른 빙질' 논란에 신경 좀 썼나? "첫 경기 정말 안 좋았는데, 오늘 훨씬 나아"[밀라노 현장]

10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 혼성 계주 경기가 열렸다. 준결승 미국팀과 충돌하며 넘어진 김길리. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.10/
[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]빙질 논란을 의식한 것일까.
2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 메달 경쟁에서 '빙질 문제'는 뜨거운 변수다. 몇 차례 문제 상황도 이미 발생했다. 한국도 피해자였다. 10일(이하 한국시각) 쇼트트랙 메달 경쟁이 시작된 첫날, 한국은 준결선에서 미국 여자대표팀 코린 스토다드가 혼성 2000ｍ 준결선에서 넘어지면서 뒤따르던 김길리(성남시청)를 덮쳤고 어드밴스를 받지 못하며 혼성계주 메달 도전이 좌절됐다.
'무른 얼음'이 선수들의 발목을 잡았다. 한 목소리로 빙질을 지적했다. 남자대표팀 에이스 임종언(고양시청)은 12일 공식 훈련 후 "연습할 때보다 얼음이 안 좋은 게 느껴진다. 얼음이 물러서 실수가 자주 나온다. 선수들도 '삑사리'가 나오는 경우가 많다"고 했다. 김길리도 마찬가지였다. "선수들이 많이 넘어졌다. 나도 타면서 코너 부분 등을 조심해서 타야겠다고 생각했다."
해외 선수들의 반응도 다르지 않다. 캐나다 여자 간판 코트니 사로는 "빙질이 좋지 않다는 것을 알고 있었기에 안쪽으로 바짝 붙어서 타야 했다"며 "얼음 상태가 어떻게 변할지 몰랐다"고 말했다. 남자부 최강자로 꼽히는 캐나다의 윌리엄 단지누도 "얼음 상태가 매우 좋지 않았기에 적응에 어려움을 겪고 있다"고 고백했다. 네덜란드 에이스 옌스 판스바우트 역시 "빙질이 까다로워 경기를 하는 데 어려움이 있었다"고 했다. 세계적인 선수들조차 난색을 표하고 있다.
대회 조직위원회는 현재 빙질 관리에 문제가 없다는 입장을 내놓았다. 루카 카사사 대회 조직위원회 대변인은 12일 미디어 브리핑을 통해 "빙질 문제를 제기한 선수는 소수다. 아이스 메이커가 경기 중에도 얼음 온도를 측정하고 빙질 상태를 점검하고 있다. 빙질 관리는 좋은 평가를 받고 있다"고 주장했다.
하지만 불만의 목소리가 커졌던 탓일까. 쇼트트랙 두 번째 날 경기가 치러진 13일에는 상태가 조금 달랐다. 기존처럼 활도가 떨어지는 빙질의 모습이 아니었다. 미끄러지는 선수의 수도 줄었다. 한국 대표팀도 이러한 변화를 느꼈다. 여자부 500m에 출전했던 이소연(스포츠토토)은 "첫 경기 당시에는 굉장히 안 좋았다"며 "오늘은 훨씬 나아졌다. 기록도 잘 나온다"고 설명했다.
아직도 쇼트트랙은 여자 1000m, 1500m, 3000m 계주, 남자 500m, 1500m, 5000m 계주 등 6개의 메달을 남겨뒀다. 빙질이 어떻게 이어질지에도 관심이 쏠린다.