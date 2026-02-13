'점수와의 전쟁' 일본-팬들까지 폭발...차준환은 극복한다, 모든 걸 쏟아낼 '혼신의 프리스케이팅' 예고[밀라노 프리뷰]

10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 피겨스케이팅 남자 싱글 쇼트프로그램 경기가 열렸다. 점수를 확인하고 있는 차준환. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.10/
10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 피겨스케이팅 남자 싱글 쇼트프로그램 경기가 열렸다. 연기를 마치고 인사를 하고 있는 차준환.
[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]혼신의 연기 말고는 답이 없다. 차준환(서울시청)은 판정 논란을 딛고, 다시 프리 스케이팅으로 이번 올림픽 마지막 연기를 불사른다.
고된 시간 끝에 올 시즌 최고점을 경신했다. 차준환은 지난 11일(이하 한국시각) 이탈리아 밀라노의 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 피겨스케이팅 남자 싱글 쇼트프로그램에서 기술점수(TES) 50.08점, 예술점수(PCS) 42.64점을 받아 총점 92.72점을 기록했다. 커리어 하이에는 미치지 못하지만, 시즌 베스트였다. 그간 장비 문제로 어려움을 겪으며 올림픽까지의 힘겨운 여정을 이겨낸 보답과도 같은 성과였다.
고개를 갸웃거렸다. 판정이 문제였다. 차준환은 이날 첫 과제인 쿼드러플 살코(12.89)를 깔끔하게 소화했다. 이어진 트리플 러츠-트리플 루프 콤비네이션 점프(12.49)도 깔끔하게 마무리했다. 플라잉 카멜 스핀(3.66)은 최고 난도인 레벨 4로 연기했다. 가산점 10%가 붙는 후반부 연기에서 차준환은 마지막 점프 과제인 트리플 악셀(10.40)까지 성공적으로 마무리했다. 그는 체인지 풋 싯스핀(레벨4), 스텝 시퀀스(레벨3), 체인지 풋 콤비네이션 스핀(레벨4)을 차례대로 완벽하게 연기하며 경기를 마쳤다.
10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 피겨스케이팅 남자 싱글 쇼트프로그램 경기가 열렸다. 연기를 마치고 만족스러워하는 차준환.
스텝 시퀀스(레벨3)와 구성 점수가 쉽게 납득할 수 없는 수준이었다. 오다 노부나리는 "레벨 3은 절대 아니다. 내가 지금부터 한국연맹 이사가 돼서 항의할 거다. 저렇게 잘하는데 레벨 4를 못 받으면 어떻게 하라는 것인가"라며 분노했다. 차준환도 "점수를 확인했을 때 예상보다 낮아 아쉬운 감 없지 않았다. 기술 점수가 낮았다면 받아들일 수 있었겠지만, 구성 점수가 낮게 나온 부분이 아쉬웠다"고 했다.
판정 논란은 차준환 만의 문제가 아니다. 피겨스케이팅 아이스댄스에서도 논란이 터졌다. 프랑스 국가대표인 푸르니에 보드리-기욤 시즈롱 조는 판정 시비 속에 금메달을 목에 걸었다. 두 선수는 12일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 대회 아이스댄스 프리댄스에서 기술점수(TES) 77.06점, 예술점수(PCS) 58.58점, 총점 135.64점을 받았다. 리듬댄스 점수(90.18점)를 합한 최종 총점은 225.82점으로 미국의 매디슨 촉- 에번 베이츠 조(224.39점)를 간발의 차로 제치고 정상에 올랐다. AP 통신 등 해외 언론들은 '프랑스 심판이 프랑스 조에 미국보다 약 8점 가까이 높은 점수를 줬다. 9명의 심판 중 5명은 미국 조에 높은 점수를 부여했고, 나머지 3명은 보드리-시즈롱에게 최고점을 줬다. 미국과 점수 차는 근소했다'고 했다. 이탈리아 아이스댄스 남자 선수 마르코 파브리는 "오늘 보드리-시즈롱 조는 최고의 연기를 펼쳤다고 보기 어렵다"고 지적했다.
8일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 피겨 팀 이벤트 남자싱글. 연기를 펼치고 있는 차준환.
그럼에도 목표는 여전히 메달이다. 3위 프랑스 아당 샤오잉파(102.55점)와는 9.83점 차다. 쉽지 않은 격차이지만, 도전해볼 수 있는 수치다. 판정의 벽을 뛰어넘는 혼신의 연기만이 답이다. 차준환도 "그 순간은 내가 가져갔다고 생각한다. 내가 최선을 다했다는 사실은 변치 않는다"고 했다. 전략은 확실하다. 높은 점수의 구성보다는, 현재의 구성으로 완성도 높은 경기를 펼치겠다는 계획이다. 이미 2025년 하얼빈 아시안게임에서 해당 전략으로 극적인 역전극을 거뒀다. 차준환은 하얼빈 동계 아시안게임 쇼트 프로그램에서 93.09점을 받아 일본 가기야마 유마(당시 103.81점)에게 9.72점 차로 뒤졌지만, 프리에서 역전했다. 당시 차준환은 한국 피겨 남자 싱글 최초로 아시안게임 금메달을 목에 걸었다. 그는 "완성도 높은 경기가 필요하다고 판단된다"고 했다. 이제 차준환의 시간이다. 판정을 뛰어넘는 연기만이 세 번째 올림픽에서 도약을 노릴 수 있다. 망설임은 없다.