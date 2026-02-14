지금 제일 원하는 건 "할머니가 해주는 밥" 최가온, "이탈리아 구경보다 한국에 빨리 돌아가고 싶어요"[밀라노LIVE]

|
[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 송정헌 기자] 역시나 17살 소녀였다. 최가온에게 지금 가장 원하는 걸 질문하자 "빨리 한국 돌아가서 할머니가 해주는 밥 먹고 싶어요"라고 답했다.
최가온은 14일 이탈리아 밀라노 빌라 네키 캄필리오에 위치한 코리아하우스를 방문해 기자회견을 열었다. 최가온은 향후 일정에 대한 질문에 "이탈리아 관광보다 지금 너무 한국에 가고 싶다. 할머니가 해주는 밥 먹고 싶다"라고 말했다.
최가온은 2026년 밀라노 동계올림픽 하프파이프 경기에서 1차 시기 엣지에 충돌하는 큰 부상 위기를 극복하고 3차 시기 90.25점으로 금메달을 따냈다. 최가온은 "어릴 때부터 겁이 없는 편이었다"며 "승부욕이 겁을 이기는 편이다. 언니, 오빠와 자라서 승부욕이 더 쎄진 것도 있다"며 웃으며 말했다.
최가온은 "한국에는 하프파이프 훈련장이 유일하게 하나 있다. 그것도 완벽하지 않은 파이프다. 많이 아쉽다. 여름에도 훈련할 수 있는 에어매트 등 그런 시설이 없다. 한국에서 훈련하고 싶지만 훈련 시설이 없어 일본까지 가서 훈련을 하고 있다. 우리나라도 훈련 시설이 더 생겼으면 좋겠다"라고 말했다.
17살 어린 선수지만 프로 선수처럼 성숙함도 보였다. 최가온은 대회를 앞두고 쏟아진 많은 관심에 대해 "처음에 기사들이 막 나왔을 때는 부담도 있고, 부끄럽기도 했다. 하지만, 기대를 많이 받다 보니 긍정적인 힘도 얻었다"고 했다.
최가온은 한국에서 돌아가서 계획을 물어보자 "한국 돌아가서 친구들하고 파자마 파티하기로 했다. 친구들이 축하해 주기로 했다"며 웃었다.
금메달이 확정되자 "클로이 언니가 꽉 안아줬다. 평소에도 멘토가 되어주는 고마운 언니다. 언니가 축하해 주자 또다시 눈물이 쏟아졌다"라며 클로이 김과의 우정도 과시했다.
최가온은 금메달을 딴 소감을 묻자 "메달 딴지는 하루, 이틀이 됐는데, 아직도 꿈만 같고 실감이 안 난다. 그래도 잘 즐기고 있는 중이다"라고 전했다. 최가온은 16일(한국시간) 오후 인천공항을 통해 한국에 귀국할 예정이다.
