'막내' 최가온, '맏언니' 클로이 김, 한국어 하는 '둘째' 명문대생 오노…'韓美日' 국경 초월 '올림픽 세자매', 지구촌 화제 폭발

12일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스키 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 90.25점을 획득해 금메달을 획득한 한국 최가온
[스포츠조선 김성원 기자]메달 색깔은 달랐다. 국적도 달랐다. 그러나 그들은 '찐 세자매'였다.
'막내' 최가온(18·세화여고), '맏언니' 한국계 미국인 클로이 김(26), 일본인 오노 미쓰키(22), 국경을 초월한 우애가 지구촌을 뜨겁게 달구고 있다.
최가온은 13일(이하 한국시각) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 90.25점을 획득해 올림픽 3연패에 도전한 클로이 김(88.00점)을 제치고 금메달을 목에 걸었다. 대한민국 설상 종목 사상 첫 올림픽 정상, 이번 대회 대한민국 선수단 첫 금메달이었다
최가온은 클로이 김이 2018년 평창 대회 때 세운 이 종목 최연소 올림픽 금메달 기록(17세 10개월)도 경신(17세 3개월)했다. 평창에 이어 2022년 베이징 대회에서 금메달을 목에 건 클로이 김의 올림픽 3연패 도전도 최가온에게 막혔다.
클로이 김은 최가온의 우상이자 롤모델이다. 3위를 차지한 오노는 85.00점을 기록했다.
클로이 김은 최가온의 금메달을 자신의 일처럼 기뻐했다. 그는 최가온과 포옹하며 아낌없는 축하를 보냈다. 시상대에서도 '친언니'처럼 살뜰이 챙겼다.
'금메달' 태극기 펼친 최가온
오노도 강렬했다. 최가온은 1차 시기에서 불의의 부상으로 쓰러졌다. 스위치백나인을 깔끔하게 성공시킨 그는 캡텐을 시도하다 하프파이프의 가장 자리인 림에 걸려 추락했다. 머리부터 떨어진 최가온은 한동안 일어나지 못할 정도로 큰 충격을 받았다.
마지막 3차 시기. 그야말로 대반전, 극적인 드라마가 연출됐다. 최가온은 1차 시기 도중 넘어진 몸 상태와 눈이 내리는 코스 컨디션 등을 고려, 1080도 이상의 고난도 연기 대신 900도와 720도 회전 등을 깔끔하게 마무리했다. 그는 연기 후 눈물을 흘리며 점수를 지켜봤다. 점수는 무려 90.25점이었다.
클로이 김이 3차 시기를 준비한 가운데 가장 먼저 달려와 축하를 해준 선수가 오노였다. 최가온은 "3차 시기 후 정신이 없었는데 오노가 점수를 알려줬다"며 "너무 행복하고, 믿기지 않았다"고 했다. 오노는 시상대에서도 태극기를 잡아주며 '막내'의 대관식을 축하해줬다.
더 흥미로운 점은 3명이 한국어로 대화가 통하는 사이다. 클로이 김은 재미교포 2세지만 한국어가 유창하다. 그는 최가온이 '꿈이 현실이 된 순간. 올림픽 금메달'이라는 글과 함께 '세자매'의 사진을 SNS에 올리자 '우리 너무 귀엽게 나온 거 아니야?!! 축하해!! 최고 최고!!라는 글과 함께 하트 이모티콘을 달았다.
클로이 김에게 축하받는 최가온
14일 이탈리아 밀라노 코리아하우스에서 스노보드 하프파이프 금메달리스트 최가온 기자회견이 열렸다.
13일(한국시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 스키 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 최가온이 90.25점을 획득해 금메달을 차지했다. 금메달이 확정되자 동메달을 딴 일본 오노 미츠키 선수가 축하해주고 있다.
최가온은 14일 밀라노 코리아하우스에서 열린 기자회견에서 "클로이 언니가 날 안아줬는데 매우 행복했다. 클로이 언니를 넘어섰다는 느낌을 받았고, 뭉클한 감정이 치솟았다. 클로이 언니는 항상 좋은 말을 많이 해줬는데, 그때 눈물이 다시 터졌다"며 "사실 경기 시작 전부터 클로이 언니가 금메달을 따면 좋겠다는 생각이 들 정도로 내 마음이 엇갈렸다. 클로이 언니는 내가 많이 존경하는 분으로, 그분을 뛰어넘으면서 기쁜 마음과 서운한 마음이 교차했다"고 고백했다.
와세다대 재학생인 오노는 한국 드라마를 보는 게 취미라고 한다. 한국어도 꽤 유창하다. 또 '특기생'이 아닌 공부로 명문대인 와세다대에 합격한 재원이다. 스노보드 타는 시간 외에 펜을 놓지 않는단다.
스노보드 여자 하프파이프가 '대한민국'으로 연결됐다. 김성원 기자 newsme@sportschosun.com