[밀라노 LIVE]'최민정 찢었다!' 태극낭자들, 여자 계주 3000m 완벽 레이스...1위로 '결선 진출'

기사입력 2026-02-15 06:26


밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com

/2026.02.15/

[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]태극낭자들이 완벽한 레이스로 계주 결선에 올랐다.

15일(한국시각) 이탈리아 밀라노 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 여자 계주 3000m 준결선이 열렸다.

최민정 김길리 이소연 심석희로 나선 한국은 캐나다, 중국, 일본과 레이스를 펼쳤다. 캐나다가 선두로 나선 가운데, 한국은 그 뒤를 바짝 추격하는 전략을 택했다. 중국, 일본은 그 뒤를 이었다. 계속해서 이 형태로 레이스가 이어졌다. 김길리가 14바퀴를 앞두고 치고 나가는 듯 했지만, 그대로 2위를 지켰다. 13바퀴부터 속도가 붙기 시작했다. 조금씩 벌어지는 모습이었다. 최민정이 10바퀴를 앞두고 선두로 치고 나갔다. 김길리가 이소연에게 넘겼고, 그 사이 중국이 선두로 나섰다. 2위를 지켰고, 심석희가 침착하게 중심을 잡았다. 최민정이 다시 제치면서 1위로 올라섰다. 김길리가 마지막 주자로 나섰다. 선두를 지키면서 1위로 통과했다. 캐나다가 막판 중국을 제치며 2위로 올라섰다. 기록은 4분4초72.

한편, 앞서 1조에서는 네덜란드와 이탈리아가 결선 진출에 성공했다.


밀라노(이탈리아)=이현석기자 digh1229@sportschosun.com



