또또또 韓 선수 괴롭힌 빙질! 임종언, 주종목 1500m에서 아쉬운 탈락..."평소보다 물러"→"빨리 잊고 털어내야"[밀라노 LIVE]

기사입력 2026-02-15 05:08


또또또 韓 선수 괴롭힌 빙질! 임종언, 주종목 1500m에서 아쉬운 탈락…
15일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 남자 1500m 예선이 열렸다. 코너 싸움 벌이다 탈락한 임종언. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.15/

[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]한국 쇼트트랙 기대주 임종언이 주종목인 1500m에서 아쉬운 탈락을 기록했다.

임종언은 15일(한국시각) 이탈리아 밀라노 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 남자 쇼트트랙 1500m에서 준준결선을 치렀다.

임종언은 신동민과 5조에서 함께 뛰었다. 펠릭스 루셀(캐나다), 트레이시 닐(영국), 페르코 캉탱(프랑스), 안데르만 니콜라스(오스트리나)와 한 조에서 뛴 임종언과 신동민은 초반 2, 3위를 유지하며 레이스를 시작했다. 8바퀴를 앞두고 신동민이 선두로 치고 나섰다. 임종언은 뒤에서 상황을 엿봤다. 임종언이 4바퀴를 앞두고 치고 나갔다. 치열한 레이스가 이어졌다. 마지막 바퀴에서 임종언이 넘어졌다.


또또또 韓 선수 괴롭힌 빙질! 임종언, 주종목 1500m에서 아쉬운 탈락…
15일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 남자 1500m 예선이 열렸다. 준결승 진출한 신동민, 코너 싸움 벌이다 탈락한 임종언. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.15/
임종언은 공동취재구역에서 취재진과 만나 "그동안 준비하면서 1500m에 자신이 있었다. 준비했던 것을 하나도 보여드리지 못해서 죄송하다. 경기에 대해서 처음부터 끝까지 후회되는 경기였어서 속상하고 서운하다"고 했다.

넘어진 상황에 대해서는 "마지막에 안으로 나오면서 마무리하려다가, 안 좋은 빙질에 힘을 주다 보니까 예상치 못하게 넘어졌다. 아쉬운 결과가 나왔다"고 했다. 임종언이 넘어진 위치와 비슷한 자리에서 몇몇 선수들이 넘어지는 모습이 나왔다. 임종언은 "평소보다 어름이 물렀다. 안 좋아서 다른 선수들도 그쪽에서 넘어진 것 같다"고 했다.

임종언은 이제 500m와 남자 5000m 계주를 앞뒀다. 1000m에서 동메달을 따낸 기세를 이어갈 기회가 남았다. 임종언은 "다음 주에 경기가 있기에 빨리 잊고 털어내야 된다. 쉽지 않겠지만, 다시 멘탈 잡고, 다음 경기에 다시 집중해서 후회없는 경기 치를 수 있도록 열심히 준비하겠다"고 했다.


밀라노(이탈리아)=이현석기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

정형돈♥한유라, 하와이 기러기 생활 끝낸다 "내년부턴 서울로"

2.

'김구라子' 그리, 2억 5천에 산 아파트 '10억' 됐다 "해병대 간부들도 부러워해"

3.

이나영, ♥원빈 만나 당황…어색한 인사 "남편이 먼저 와 있었다"

4.

'25세 연하와 4혼' 박영규, 위자료만 3번 줬는데.."90평 타운하우스 매입"

5.

'의사♥' 주진모, '6년 백수'여도 장모 사랑 독차지 "잘 생겨서 좋다고"

스포츠 많이본뉴스
1.

"다리가 안 움직였다"→"이 악물고 걸어나왔다"...'하프파이프 여왕' 최가온, 직접 밝힌 금메달 직전 위기의 순간[밀라노 현장]

2.

'캠프지서 도박장 출입' 롯데 4인방, 성추행 혐의는 벗었다…그러나 중징계 불가피

3.

"대한민국을 위해 싸워주셔서 감사합니다" '형제의 나라'서 뛰는 조진호, 96세 튀르키예 참전용사 방문+90도 인사…"진호는 내 손자 같구나"

4.

"뭐야, 실력→외모에 인성까지 좋잖아!" 日 반응 폭발…'韓 피겨 캡틴 차준환 정말 착하다, 타인에 대한 존경심이 넘친다' 극찬

5.

'52억 필승조급' KIA 이 선수 무조건 살린다…"완벽한 대체자, 가진 공의 힘을 믿는다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"다리가 안 움직였다"→"이 악물고 걸어나왔다"...'하프파이프 여왕' 최가온, 직접 밝힌 금메달 직전 위기의 순간[밀라노 현장]

2.

'캠프지서 도박장 출입' 롯데 4인방, 성추행 혐의는 벗었다…그러나 중징계 불가피

3.

"대한민국을 위해 싸워주셔서 감사합니다" '형제의 나라'서 뛰는 조진호, 96세 튀르키예 참전용사 방문+90도 인사…"진호는 내 손자 같구나"

4.

"뭐야, 실력→외모에 인성까지 좋잖아!" 日 반응 폭발…'韓 피겨 캡틴 차준환 정말 착하다, 타인에 대한 존경심이 넘친다' 극찬

5.

'52억 필승조급' KIA 이 선수 무조건 살린다…"완벽한 대체자, 가진 공의 힘을 믿는다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.