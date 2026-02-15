또또또 韓 선수 괴롭힌 빙질! 임종언, 주종목 1500m에서 아쉬운 탈락..."평소보다 물러"→"빨리 잊고 털어내야"[밀라노 LIVE]

임종언은 15일(한국시각) 이탈리아 밀라노 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 남자 쇼트트랙 1500m에서 준준결선을 치렀다.
임종언은 신동민과 5조에서 함께 뛰었다. 펠릭스 루셀(캐나다), 트레이시 닐(영국), 페르코 캉탱(프랑스), 안데르만 니콜라스(오스트리나)와 한 조에서 뛴 임종언과 신동민은 초반 2, 3위를 유지하며 레이스를 시작했다. 8바퀴를 앞두고 신동민이 선두로 치고 나섰다. 임종언은 뒤에서 상황을 엿봤다. 임종언이 4바퀴를 앞두고 치고 나갔다. 치열한 레이스가 이어졌다. 마지막 바퀴에서 임종언이 넘어졌다.
15일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 남자 1500m 예선이 열렸다. 준결승 진출한 신동민, 코너 싸움 벌이다 탈락한 임종언.
임종언은 공동취재구역에서 취재진과 만나 "그동안 준비하면서 1500m에 자신이 있었다. 준비했던 것을 하나도 보여드리지 못해서 죄송하다. 경기에 대해서 처음부터 끝까지 후회되는 경기였어서 속상하고 서운하다"고 했다.
넘어진 상황에 대해서는 "마지막에 안으로 나오면서 마무리하려다가, 안 좋은 빙질에 힘을 주다 보니까 예상치 못하게 넘어졌다. 아쉬운 결과가 나왔다"고 했다. 임종언이 넘어진 위치와 비슷한 자리에서 몇몇 선수들이 넘어지는 모습이 나왔다. 임종언은 "평소보다 어름이 물렀다. 안 좋아서 다른 선수들도 그쪽에서 넘어진 것 같다"고 했다.
임종언은 이제 500m와 남자 5000m 계주를 앞뒀다. 1000m에서 동메달을 따낸 기세를 이어갈 기회가 남았다. 임종언은 "다음 주에 경기가 있기에 빨리 잊고 털어내야 된다. 쉽지 않겠지만, 다시 멘탈 잡고, 다음 경기에 다시 집중해서 후회없는 경기 치를 수 있도록 열심히 준비하겠다"고 했다.