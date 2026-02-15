[밀라노LIVE]"샷성공률 80%" 女컬링,'센터본능'덴마크와 대혈투 끝 3대6 석패...'2승2패' 공동5위...오늘밤 한일전!

여자 컬링 대표팀, 밝은 표정으로<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
[스포츠조선 전영지 기자]대한민국 여자컬링 대표팀 '5G'가 '난적' 덴마크를 꺾고 파죽의 3연승을 달렸다.
대한민국 여자 컬링 대표팀은 15일 오전 3시 5분(이하 한국시각) 이탈리아 코르티나 컬링 올림픽스타디움에서 펼쳐진 밀라노-코르티나 동계올림픽 컬링 여자 4인조 라운드로빈 4차전에서 덴마크를 대 으로 꺾었다.
스킵 김은지-서드 김민지-세컨드 김수지-리드 설예은-핍스 설예지로 이뤄진 '경기도청' 5G는 이번 대회 사랑스러운 외모와 밝고 명랑한 에너지로 국민적 사랑을 받고 있다. 첫 경기서 미국에 4대8로 패했지만 이후 '안방' 이탈리아에 7대2, '디펜딩 챔프'이자 종주국 영국에 9대3으로 대승하며 K-컬링의 힘을 보여줬다. 캐나다에 4대10으로 패한 후 일본을 10대7로 꺾고 스웨덴에 5대6, 석패하며 1승2패를 기록중인 '까다로운 팀' 덴마크를 상대로 3승 사냥에 나섰다.
2엔드 종료 상황. 빨강=대한민국/노랑=덴마크. 출처=밀라노-코르티나2026 조직위
한국의 후공으로 시작한 1엔드, 스킵 김은지의 마지막 날선 샷이 상대 스톤(노랑)을 밀어내며 양팀 모두 득점하지 못했고, 한국은 블랭크로 후공을 유지했다.
2엔드 김수지의 예리한 샷이 적중한 직후 덴마크의 실수가 나왔다. 하우스 안에 한국 3개의 스톤이 자리잡은 상황 덴마크의 더블 테이크 아웃도 실패했다. 위기의 덴마크가 공격적인 컴어라운드를 시도했다. 김은지가 이 스톤을 밀어내는 샷을 시도했지만 완전히 밖으로 밀어내지 못했다. 양팀이 각 1개의 스톤을 남겨둔 상황, 하우스 안에 한국 스톤 4개, 덴마크 스톤 1개가 남았다. 덴마크의 마지막 스톤이 한국 스톤을 밀어내며 2개, 한국이 3개가 됐고, 김은지의 마지막 회심의 샷이 센터에 더 가까이 붙이지 못하며 덴마크에 1점 스틸을 허용했다. 0-1.
3엔드 상황. 빨강=대한민국/노랑=덴마크. 출처=밀라노-코르티나2026 조직위
3엔드에도 덴마크는 버튼(정중앙) 점유를 위한 적극적인 컴어라운드를 시도했다. 한국이 강력한 샷으로 더블 테이크 아웃에 성공했다. 김수지의 묘기 샷이 덴마크의 모든 스톤을 밀어낸 직후 덴마크가 다시 중앙을 공략하며 버튼 가까이에 자리잡았다. 이후 일진일퇴의 센터 전쟁이 이어졌다. 대한민국의 빨간 스톤이 덴마크의 노란 스톤을 밀어냈다. 이어진 덴마크의 공격, 덴마크의 노란 스톤이 한국의 빨간 스톤을 밀어냈다. 스킵 김은지가 다시 덴마크의 노란 스톤을 밀어낸 후 덴마크가 다시 한국의 빨간 스톤을 밀어냈지만, 마지막 김은지의 투구가 버튼 안으로 자리잡으며 1점을 따냈다. 1-1
4엔드 종료 상황. 빨강=대한민국/노랑=덴마크. 출처=밀라노-코르티나2026 조직위
4엔드 자스민 홀더만의 묘기샷이 성공했지만 김민지 역시 정확한 샷으로 응수했다. 팽팽한 흐름, 덴마크 스킵 데니스 듀퐁이 마지막 투구에서 1점을 가져갔다. 1-2.
5엔드 김민지의 트리플 테이크 아웃 짜릿한 상황. 빨강=대한민국/노랑=덴마크. 출처=밀라노-코르티나2026 조직위
5엔드 종료 상황. 빨강=대한민국/노랑=덴마크. 출처=밀라노-코르티나2026 조직위
5엔드에도 덴마크의 끈질긴 센터 공략이 이어졌다. 하우스 앞 노란 스톤 1개, 하우스 안에 2개, 대한민국 김민지의 '1타3피' 파워샷이 작렬했다. 런백 트리플, 덴마크 3개의 노란 스톤을 한꺼번에 걷어냈다. 짜릿한 순간이었다. 한국의 마지막 샷, 대량 득점의 기회였지만 살짝 빗맞으며 1점을 추가. 2-2, 동점으로 전반을 마쳤다.
6엔드 종료 상황. 빨강=대한민국/노랑=덴마크. 출처=밀라노-코르티나2026 조직위
6엔드 한국은 두 개의 가드를 세우며 강공으로 나섰다. 김수지의 드로 감각이 절정이었다. 앙팀이 마지막 2개의 스톤을 남기고, 스킵 대결. 김은지가 더블 테이크 아웃에 성공. 마들렌 듀퐁이 컴어라운드를 ㅣ도했지만 한국 스톤이 1-2번을 유지했다. 그러나 마지막 듀퐁의 '원샷원킬' 드로샷이 버튼 중앙을 꿰차며 1점을 가져갔다. 2-3.
7엔드 종료 상황. 빨강=대한민국/노랑=덴마크. 출처=밀라노-코르티나2026 조직위
7엔드 한국의 후공. 덴마크의 스톤이 하우스에 4개나 쌓인 상황. 김민지의 샷이 빗나간 후 덴마크가 한국 스톤을 밀어냈다. 스톤 2개를 남기고 스킵 김은지의 더블 테이크아웃이 성공했지만 덴마크의 마지막 샷이 한국의 스톤을 밀어냈고, 김은지의 도전적인 더블 테이크아웃으로 야심차게 2점을 노렸지만 여의치 않았다. 스틸을 허용했다. 2-4.
8엔드 종료 상황. 빨강=대한민국/노랑=덴마크. 출처=밀라노-코르티나2026 조직위
8엔드 덴마크의 실수에 행운이 따랐다. 덴마크의 더블 테이크아웃이 실패했지만 노란 스톤이 센터 쪽에 몰리는 결과로 이어졌다. 2개의 스톤을 남기고 위기 상황, 김은지가 강력한 샷으로 중앙 밀집된 상대 스톤을 흐트리는 데 성공했다. 덴마크는 마지막 샷으로 한국의 공격을 막기 위한 가드를 세웠다. 그러나 김은지의 마지막 신들린 샷이 코너쪽 런백에 감쪽같이 성공하며 천금같은 1점을 가져왔다. 3-4.
9엔드 종료 상황. 빨강=대한민국/노랑=덴마크. 출처=밀라노-코르티나2026 조직위
9엔드도 치열했다. 양팀이 각 2개의 스톤을 남긴 상황, 한국이 작전타임을 요청했다. 더블 테이크아웃 후 컴어라운드 기회를 노렸지만 실수가 나왔다. 승부처에서 덴마크도 작전타임을 요청했다. 마들렌 듀퐁이 노란 스톤을 밀어 또다른 스톤을 버튼 위로 붙이는 작전을 구사했다. 김은지의 마지막 샷이 버튼 위 덴마크의 스톤 2개를 모두 밀어내는 데 성공했다. 그러나 덴마크 스킵의 마지막 샷이 완벽했다. 노란 스톤을 버튼 위에 올려놓는 '마구'를 연출하며 1점을 가져갔다. 3-5.
10엔드 종료 상황. 빨강=대한민국/노랑=덴마크. 출처=밀라노-코르티나2026 조직위
절체절명의 10엔드, 한국의 마지막 후공, 연장을 위해선 2점 이상 대량득점이 필요했다. 5G는 위기 속에서도 끝까지 밝은 표정을 잃지 않았다. 덴마크의 실수 직후 김민지의 샷이 상대의 스톤을 밀어냈다. 마지막 2개의 스톤이 남은 상황, 김은지의 샷과 설예은의 스위핑이 완벽했다. 1-2번을 확보했다. 희망이 보이는 듯했다. 그러나 덴마크 베테랑 스킵의 마지막 프리즈 샷이 성공하며 대량 득점의 기회를 놓쳤다. 김은지의 마지막 샷이 아슬아슬하게 빗나가며 혈투 끝에 한국이 복병 덴마크에 3대6으로 석패했다. 80%에 달하는 샷 성공률과 팽팽한 흐름에도 불구하고 센터에 스톤을 몰아넣는 공격적이고 도전적인 덴마크의 전술에 고전하며 석패했다.
한국-덴마크 양팀 선수들의 샷 성공률.
2승2패의 한국은 15일 오후 10시 5분, 일본, 17일 오전 3시5분 중국, 17일 오후 10시5분 스위스, 18일 오후 5시5분 스웨덴, 19일 오후 10시5분 캐나다와 잇달아 맞붙는다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com