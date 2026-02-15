"정말 죄송합니다" 한도 초과, '꽈당-꽈당-꽈당-꽈당!' 김길리 덮친 스토다드, 또 넘어졌다…쇼트트랙 1000ｍ 탈락

10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 혼성 계주 경기가 열렸다. 준결승 미국팀과 충돌하며 넘어진 김길리. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.10/

[스포츠조선 김성원 기자]김길리(성남시청)를 덮쳐 논란이 된 미국 쇼트트랙 국가대표인 코린 스토다드가 또 넘어졌다.

스토다드는 15일(이하 한국시각) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 쇼트트랙 여자 1000ｍ 예선 3조에서 또 '저주의 덫'에 걸렸다.

그는 선두 싸움을 펼치다가 결승선을 목전에 두고 곡선 주로에서 미끄러지면서 가브리엘라 토폴스카(폴란드)와 함께 넘어졌다. 그 사이 중국의 궁리가 가장 먼저 결승선을 통과했다.

스토다드와 토폴스카는 준준결선 진출권을 받는 조 상위 2위 안에 들기 위해 결승선을 향해 몸부림치며 기어갔다. 스토다드는 간발의 차로 토폴스카에게 밀리며 3위에 그쳤다.

스토다드의 불운도 '한도 초과'다. 이쯤되면 자신의 문제다. 그는 출전 경기마다 쓰러졌다. 여자 500ｍ와 혼성 2000ｍ 계주에서 총 세 차례 미끄러졌고, 이날 네 번째로 넘어졌다.

특히 10일 열린 혼성 2000ｍ 계주 준결선 2조 경기에선 주행 도중 미끄러지며 대한민국의 '메달 꿈'을 무산시켰다. 뒤따르던 김길리는 피할 틈도 없이 스토다드와 정면충돌했다.


10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 혼성 계주 경기가 열렸다. 결승 진출 실패한 대한민국 대표팀. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.10/
한국은 마지막까지 최선을 다해 질주했지만, 결국 조 3위에 그쳤다. 상위 2개팀이 오르는 결선 진출에 실패했다. 한국은 미국의 페널티에 따른 어드밴스 획득을 주장했다. 소청 절차를 밟았으나 판정은 바뀌지 않았다.

팬들은 분노했다. 일부 팬은 스토다드의 개인 SNS 계정을 찾아 비난성 댓글을 남겼다. 스토다드는 댓글 창을 닫았다. 하루가 지난 뒤 스토다드는 SNS 계정을 통해 미국 대표팀 동료들에게 사과하면서 김길리에게도 사과 메시지를 전했다.


그는 '어제 경기력에 관해 팀 동료들에게 공개적으로 사과하고 싶다. 나로 인해 영향을 받았을 다른(팀) 선수들에게도 사과한다. 어제 일은 의도치 않은 것이다. 나 역시 좋은 성적을 내고 싶었지만, 몸 상태에 문제가 있었던 것 같다'며 '훈련을 통해 원인을 찾고, 예전의 모습으로 돌아오겠다'고 밝혔다.

스토다드는 4년 전인 2022년 베이징 대회에서는 경기 중 코뼈가 부러지는 불운을 겪었다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

