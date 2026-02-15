美 분노 "왜 차준환 실수 장면 계속 보여줘", "곤란한 상황 겪었다"...팬들이 질타한 이유

14일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 피겨스케이팅 남자 싱글 프리스케이팅 경기가 열렸다. 점프 연기 도중 넘어진 차준환. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.14/
[스포츠조선 이현석 기자]차준환이 억울한 일을 당했다는 주장이 나왔다.
글로벌 스포츠 언론 디애슬레틱은 14일(한국시각) '차준환이 TV 리플레이 때문에 억울한 일을 당했다'고 보도했다.
차준환은 14일 이탈리아 밀라노의 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 피겨 개인전 남자 싱글 프리스케이팅에서 기술점수(TES) 95.16점, 예술점수(PCS) 87.04점을 받아 181.02점을 기록했다. 쇼트까지 합산해 273.92점을 기록한 차준환은 출전한 24명 중 4위를 차지했다.
14일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 피겨스케이팅 남자 싱글 프리스케이팅 경기가 열렸다. 연기를 펼치고 있는 차준환. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.14/
차준환은 개인 역대 올림픽 최고 성적을 달성했다. 2018년 평창동계올림픽에서 한국 남자 싱글 역대 최고 순위인 15위에 오른 차준환은 2022년 베이징 대회에선 5위를 기록하며 기록을 경신했다. 이번 대회에서 한 계단 점프했다.
마지막 한 단계, 포디움 진입을 앞두고 실수가 아쉬웠다. 첫 점프인 쿼드러플 살코를 안정적으로 성공한 차준환은 이어지는 쿼드러플 토루프에서 넘어지고 말았다. 이후 안정감을 되찾은 차준환은 경기를 무사히 마쳤다.
14일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 피겨스케이팅 남자 싱글 프리스케이팅 경기가 열렸다. 점프 연기 도중 아쉽게 넘어진 차준환. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.14/
하지만 논란이 있었다. 바로 중계 화면에서 차준환의 실수 장면을 너무 많이 보여준 것에 대해 팬들이 불만을 토로한 것이다. 디애슬레틱은 '차준환은 밀라노 아이스스케이팅 아레나의 대형 전광판 때문에 곤란을 겪었다. 대회에서 차준환이 얼음판 펜스에 부딪히는 장면을 반복해서 보여줬다. 여러 장의 사진을 겹쳐서 보여주기도 했다. 일부 팬들은 리플레이 화면에서 그 실책 장면이 너무 집중적으로 나왔다고 불평했다'고 전했다.
팬들은 지나치게 유독 차준환의 실수에 몰입해서 보여주는 장면들에 화가 났던 것으로 보인다. 차준환의 실수로 아쉽게 메달까지 나오지 못했기에 팬들의 아쉬움은 더욱 컸던 컸을 수 있다. 다만 이날 경기에서는 차준환 이후 일리아 말리닌, 가기야마 유마 등도 실수를 쏟아내며 같은 장면이 여러 차례 연출됐다.
한편 차준환은 이번 대회를 마무리한 후 "험난한 4년의 여정을 마친 나에게 숨 쉴 시간을 주고 싶다. 최선을 다했기에 이번 경기는 후회는 없다"고 했다.