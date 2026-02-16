동메달도 잘했지만 금메달도 보였기에, 김길리 아쉬운 눈물...다시 태극기 두르고 웃었다[밀라노 현장]
|16일 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 결승전. 동메달 차지한 김길리. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.16/
[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]김길리의 눈물은 아쉬움일 것이다.
김길리는 16일(한국시각) 이탈리아 밀라노 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 여자 쇼트트랙 1000m 결승에서 3위로 결승선을 통과했다. 여자 쇼트트랙에서는 처음으로 메달을 목에 걸었다. 김길리의 동메달은 대한민국의 대회 6번째 메달이다.
결승전에서 김길리는 뒤에서 상황을 지켜봤다. 김길리는 4바퀴 때부터 치고 나왔다. 3번째로 달리면서 추월을 노렸다. 2바퀴 남은 시점부터 2위로 올라왔다. 순간적으로 1위까지 올라섰지만 치열한 경쟁 속에 뒤로 밀렸다. 김길리는 동메달을 획득했다.
김길리는 결승선을 통과한 후에 아쉬움의 눈물을 살짝 흘렸다. 동메달도 충분히 대단한 성적이지만 순간적으로 금메달이 눈에 보였기 때문이다. 5위에서 3위, 3위에서 1위까지 치고 올라왔던 김길리다. 하지만 1위로 올라선 후에 크산드라 펠제부르(네덜란드)와의 몸싸움에서 살짝 밀렸다. 그 사이에 코트니 사로(캐나다)가 김길리를 앞서면서 3위르 밀려났다.
눈물을 닦은 후 김길리는 태극기를 두르고 다시 웃었다. 아직 김길리는 종목이 여자 1500m, 여자 계주 3000m가 남아있다. 동메달의 아쉬움을 달랠 수 있는 기회가 남았다.
한편 대한민국 에이스인 최민정은 결승 진출에 실패했고, 결선B에서 3위를 기록했다.
밀라노(이탈리아)=이현석기자 digh1229@sportschosun.com
