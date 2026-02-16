'우상' 린샤오쥔vs'기대주' 임종언, 500m 예선 맞대결...선배가 웃었다[밀라노 현장]
|16일 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 남자 500m 경기가 열렸다. 예선 2위로 통과한 린샤오쥔. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.16/
|16일 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 남자 500m 경기가 열렸다. 3위로 예선 탈락한 임종언. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.16/
[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]린샤오쥔(한국명 임효준)과 임종언의 500m 맞대결에서는 린샤오쥔이 자존심을 지켰다.
린샤오쥔과 임종언은 16일(한국시각) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 남자 500m 예선 8조에서 맞대결을 벌였다.
린샤오쥔은 명예 회복이 필요했다. 이번 대회 1500m와 1000m에서 모두 예선 탈락하는 수모와 함께, 혼성계주에서는 결선행을 이끄고도, 결선에 출전하지 못했다.
임종언도 만회를 원했다. 1000m 동메달 후 주종목인 1500m에서 금메달에 도전했지만, 빙질 문제로 인한 미끄러짐으로 탈락하며 아쉬움을 삼켰다.
다만 단거리에서 강했던 린샤오쥔이 웃었다. 스타트와 함께 뛰어나간 린샤오쥔은 2위에서 자리를 지켰다. 3위에서 추월을 노린 임종언을 끝까지 견제했다. 임종언은 마지막 코너에서 제대로 속도를 붙이지 못하며 아쉽게 탈락했다.
린샤오쥔은 이번 대회에서 유일하게 남은 개인전 메달인 500m 도전을 이어간다. 준준결선 경기는 19일 펼쳐진다. 린샤오쥔은 윌리엄 단지누, 막심 라운, 피에트로 시겔, 다닐 이보그와 함께 준결선을 두고 다툰다.
밀라노(이탈리아)=이현석기자 digh1229@sportschosun.com
