"승은이 망극하옵니다" 낭랑 18세 스노보더, 설상 종목 최초 멀티 메달 무산됐지만 '충분히 웃어도 됩니다'[리비뇨LIVE]
|18일 이탈리아 리비뇨 스노보드 여자 슬로프스타일 경기. 한국 유승은이 슬로프스타일 3차 시기를 마치고 해맑게 웃고 있다. 리비뇨(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com
/2026.02.18/
|18일 이탈리아 리비뇨 스노보드 여자 슬로프스타일 경기. 한국 대표 유승은이 슬로프스타일 1차 공중연기를 펼치고 있다. 리비뇨(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com
/2026.02.18/
|18일 이탈리아 리비뇨 스노보드 여자 슬로프스타일 경기. 한국 대표 유승은이 슬로프스타일 1차 공중연기를 펼치고 있다. 리비뇨(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com
/2026.02.18/
[리비뇨(이탈리아)=스포츠조선 송정헌 기자] '그래 웃어도 된다' 슬로프스타일에 출전했던 유승은이 대회를 마치고 밝은 표정을 지었다.
스노보드 국가대표 유승은이 18일(한국시각) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 여자 슬로프스타일 결선 무대에서 34.18점을 받았다. 결선에 진출한 12명의 선수 중 최하위에 머물렀다. 금메달은 일본의 후카다 마리, 은메달은 조이 사도우스키 시놋, 동메달은 무라세 코코모가 거머쥐었다.
스노보드 슬로프스타일 경기는 레일, 테이블, 박스, 월 등 각종 기물들과 점프대로 구성된 슬로프를 내려오면서 묘기를 펼치는 경기다. 10점씩 6개의 기물을 얼마나 깔끔하게 탔느냐를 평가하는 섹션 점수 60점, 흐름, 난이도, 완성도, 스타일 등을 종합적으로 판단한 구성 점수 40점을 합친 100점이 만점이다.
유승은은 15일 열린 예선에서 76.8점을 기록, 30명의 출전 선수 중 3위에 올랐다. 보드까지 새로 교체하고 출전한 경기에서 깜짝 메달을 기대할 수 있는 성적이었다. 결선 무대는 17일 열릴 예정이었으나 리비뇨 지역에 폭설이 내리며 기상 악화로 개최가 하루 연기되면 18일 열리게 됐다.
결선 무대 10번째로 1차 시기 연기를 시작한 유승은은 레일 구간인 섹션3에서 착지에 실패하며 20.70점에 머물렀다. 섹션 점수는 17.90점, 구성 점수는 2.80점이었다. 10위에 그쳤다.
|18일 이탈리아 리비뇨 스노보드 여자 슬로프스타일 경기. 한국 대표 유승은이 슬로프스타일 1차 공중연기를 펼치고 있다. 리비뇨(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com
/2026.02.18/
|18일 이탈리아 리비뇨 스노보드 여자 슬로프스타일 경기. 슬로프스타일 2차 연기 도중 넘어지고 있는 유승은. 리비뇨(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com
/2026.02.18/
2차 시기 섹션1에서 3.75점을 받은 유승은은 섹션2에서 7.70점을 받았다. 하지만 섹션3에서 아쉬운 착지를 선보였다. 이어 섹션4에서 스위치백사이드나인을 성공시켰지만, 섹션5에서 프런트360도로 4.50점에 머물렀고 마지막 섹션에서 백세븐을 시도하다 착지에 실패했다. 2차 시기는 34.18점으로 점수는 조금 올랐다.
운명의 3차 시기. 유승은은 동갑내기 하프파이프 최가온처럼 마지막 3차 시기에서 역전을 노렸으나 아쉽게 결과는 좋지 못했다.
3차 시기 섹션1에서 6.45점, 섹션2에서 미끄러지며 0.85점에 머물렀다. 섹션3에서 3.80점을 받았으나 섹션4 점프에서 스위치백사이드나인을 시도했지만 착지 도중 넘어졌다. 결국 섹션5, 6은 포기하고 연기를 모두 마쳤다. 유승은의 슬로프스타일 2차 시기 점수 34.18점으로 대회를 마쳤다. 슬로프스타일 최종 12위. 결선 진출에 만족해야 했다.
|18일 이탈리아 리비뇨 스노보드 여자 슬로프스타일 경기. 한국 유승은이 슬로프스타일 2차 연기를 펼치고 있다. 리비뇨(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com
/2026.02.18/
|18일 이탈리아 리비뇨 스노보드 여자 슬로프스타일 경기. 한국 유승은이 슬로프스타일 2차 연기를 마쳤다. 아쉬움에 고개를 떨구고 있는 유승은. 리비뇨(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com
/2026.02.18/
유승은은 지난 10일 열린 주종목 빅에어 결선 무대에서 171.00점을 얻으며 동메달을 차지했다. 대한민국 스노보드 프리스타일 역사상 최초이자 한국 설상 종목 첫 여자 메달리스트가 되는 순간이었다.
유승은은 주 종목은 아니지만 슬로프스타일에서 결선 진출까지 성공했다. 예선에서는 3위까지 기록하며 가능성을 확인했다. 대한민국 첫 설상 종목 멀티 메달까지 도전했으나 아쉽게 대회를 마쳤다.
3차 시기를 마친 유승은은 마스크를 벗고 밝은 표정으로 미소를 지었다. 밀라노 대회를 모두 마친 유승은의 첫 올림픽 무대는 성공적이었다. 유승은은 20일 밀라노 코리아하우스에서 기자회견을 가질 예정이다.
|18일 이탈리아 리비뇨 스노보드 여자 슬로프스타일 경기. 한국 유승은이 슬로프스타일 3차 시기를 마치고 해맑게 웃고 있다. 리비뇨(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com
/2026.02.18/
|'잘했다 유승은' 밀라노 대회를 마치며 해맑게 웃고 있는 유승은.
