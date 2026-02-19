"잘 버티고 이겨냈다" 심석희, "나한테 너무 큰 선물" 이소연, "각자 자리에서 침착하게" 노도희...함께 만들어낸 쇼트트랙 첫 金[밀라노 현장]

19일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결승전. 여자 계주 대표팀이 금메달을 차지했다. 기쁨 나누는 노도희, 심석희, 이소연. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.19/
[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]모두 함께 만들어낸 성과다. 한국 쇼트트랙이 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽에서 금메달을 수확했다.
한국은 19일(한국시각) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 여자 쇼트트랙 3000ｍ 계주에서 4분04초014의 기록으로 1위를 차지했다. 최민정 김길리(이상 성남시청) 노도희(화성시청) 심석희(서울시청)로 구성된 한국은 막판 감동의 역전 드라마를 쓰며 가장 먼저 결승선을 통과했다. 4분04초107을 기록한 개최국 이탈리아가 은메달, 4분04초314를 기록한 캐나다가 동메달을 차지했다. 디펜딩 챔피언 네덜란드(4분09초081)는 4위로 고배를 마셨다.
한국 쇼트트랙은 이번 대회 빙상 종목 첫 금메달로 '노 골드' 우려를 떨쳤다. 여자 스노보드 하프파이프 최가온(세화여고)에 이은 한국의 2번째 금메달이다. 쇼트트랙 종목에선 황대헌(남자 1500m 은메달), 임종언(남자 1000m 동메달), 김길리(여자 1000m 동메달)에 이어 4호 메달이다. '람보르길리' 김길리는 2관왕을 달성하며 새로운 쇼트트랙 여제의 탄생을 알렸다. 한국은 금2, 은2, 동3으로 총 메달 갯수를 7개로 늘리며 목표로 세운 TOP 10 진입에 한 걸음 다가섰다.
여자 3000m 계주는 한국 동계올림픽의 대표적인 '효자종목'이다. 1994년 릴레함메르 대회에서 전이경 김소희 원혜경 김윤미로 구성된 대표팀이 한국에 첫 여자 3000m 계주 금메달을 안긴 이후 1998년(전이경 원혜경 안상미 김윤미)·2002년(최은경 최민경 박혜원 주민진)·2006년(변천사 최은경 전다혜 진선유 강윤미) 대회까지 내리 4연패를 차지하며 세계 최강의 위용을 과시했다. 2010년 밴쿠버 대회 여자 3000m 계주 결승에서 실격 처리되며 눈물을 흘린 대한민국은 2014년(심석희 박승희 공상정 조하리 김아랑)·2018년(심석희 최민정 김예진 김아랑)에서 다시 2연패를 차지하며 패권을 되찾았다. 여자 3000m 계주가 올림픽 정식 종목으로 채택된 후 10번의 대회에서 금메달 7개를 휩쓸었다. 의기투합한 심석희 최민정은 8년만에 여자 계주 정상에 올랐다.
함께 자리를 지킨 선수들의 활약이 있었다. 심석희 이소연 노도희도 힘을 뭉쳐 8년 만의 금메달에 일조했다.
심석희는 벌써 세 번째 계주 금메달이다. 심석희는 "그때마다 팀원들을 잘 만난 덕분에 나도 좋은 성적을 가져갈 수 있었다"고 했다. 심석희는 이번 계주 금메달 확정 후 눈물을 흘리기도 했다. 그는 "올림픽 준비 과정, 결선 경기 내에서 힘든 과정이 많았다. 그런 힘든 과정을 다같이 잘 버티고 이겨냈다. 너무 벅찼다"고 했다. 노도희도 "중간에 위기가 있었지만, 각자 자기 자리에서 침착하게 최선을 다했던 부분이 시너지가 됐다. 좋은 결과로 이어진 것 같다"고 했다.
이소연은 이번 결선에는 출전하지 않았지만, 펜스 뒤에서 목이 터져라 응원했다. 이소연은 "목이 터져라 응원했고, 너무 긴장해서 많이 떨었다. 동생들이 멋지게 잘 해줘서 기쁘다"며 "나한테 너무 큰 선물을 준 것 같아서 후배들한테 고맙다"고 했다. 이소연은 소감을 말하며 눈가가 촉촉해졌다. 그는 "이번 오랫동안 다 같은 멤버로 정도 많이 들었다. 애들이 잘 따라주고, 믿어주고, 의지해줘서 정이 많이 들어서 남달랐다"고 했다.