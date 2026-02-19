'잘했어, 람보르길리' 최민정, 금메달 막내 김길리 볼 어루만지며 '언니 미소'

19일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결승전. 여자 계주 대표팀이 금메달을 차지했다. 시상대에서 기쁨을 나누고 있는 김길리, 최민정. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.19/

16일 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 결승전. 최민정 앞에서 눈물 흘리는 김길리. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.16/

19일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결승전. 결승선 1위로 통과하며 환호하는 김길리. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.19/

[스포츠조선 허상욱 기자] '람보르길리 너무 잘했어~'

여자 쇼트트랙 최민정이 금메달 막내 김길리의 볼을 어루만지며 '언니 미소'를 발산했다. 최민정 김길리 노도희 심석희로 구성된 한국 여자 쇼트트랙 대표팀은 19일(한국시각) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 여자 쇼트트랙 3000ｍ 계주에서 1위로 결승선을 통과해 금메달을 차지했다.

쇼트트랙 여자 계주 금메달은 2018년 평창 대회 이후 8년 만이다.


19일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결승전. 네덜란드 선수와 충돌을 피하고 있는 최민정. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.19/

19일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결승전. 네덜란드 선수와 충돌을 피하며 내달리는 최민정. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.19/
1번 주자로 나선 최민정은 16바퀴를 남겨두고 코너를 돌다 캐나다와 부딪힌 네덜란드가 미끄러지며 넘어질뻔한 위기를 영리하게 피하는 관록을 보여줬다.


19일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결승전. 여자 계주 대표팀이 금메달을 차지했다. 역주하는 최민정. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.19/

19일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결승전. 여자 계주 대표팀이 금메달을 차지했다. 최민정 힘차게 밀어주는 심석희. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.19/
최민정은 10바퀴를 남겨두고 간격을 좁혀나갔고 4바퀴를 남긴 상황에 심석희가 최민정을 강하게 밀어 캐나다를 제치고 2위로 레이스를 펼쳤다.


19일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결승전. 결승선 1위로 통과하며 환호하는 김길리. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.19/

19일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결승전. 결승선 1위로 통과하며 환호하는 김길리. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.19/
2바퀴를 남긴 상황, 김길리가 폰타나를 제치며 선두로 치고 나갔고 그대로 결승점을 통과하며 두 팔을 번쩍 들어올리며 크게 환호했다. 1000m 결승전에서의 아쉬움을 털어내는 뜨거운 포효였다.


19일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결승전. 여자 계주 대표팀이 금메달을 차지했다. 기뻐하는 김길리, 최민정. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.19/

19일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결승전. 여자 계주 대표팀이 금메달을 차지했다. 태극기와 함께 금메달 기쁨을 나누고 있는 최민정, 김길리. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.19/

19일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결승전. 여자 계주 대표팀이 금메달을 차지했다. 시상대에서 금메달 들고 포즈 취하는 김길리, 최민정. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.19/
시상대에서 선수들은 맏언니 이소연을 가장 먼저 올려보낸 후 함께 뛰어 올라가는 퍼포먼스를 선보였다. 금메달을 목에 건 5명의 선수들은 은메달 이탈리아, 동메달 캐나다 선수들과 함께 셀카를 찍으며 기쁨을 만끽했다.





