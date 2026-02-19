"금메달 확신 죄송합니다, 올림픽서 이런 일 생각지도 못해" 日 슈퍼스타 대성통곡..."이렇게 분할 수 없다" 판정 불만 폭발

18일(한국시각) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 여자 슬로프스타일 결선 무대가 마무리됐다. 한국의 유승은은 12위로 마무리한 가운데, 금메달은 일본의 후카다 마리, 은메달은 조이 사도우스키 시놋, 동메달은 무라세 코코모가 차지했다.
경기 후 코코모는 개인 SNS를 통해 판정에 대한 강한 불만을 표시했다. 그녀는 "솔직히 착지한 순간, 드디어 슬로프스타일에서도 금메달을 땄다고 생각했다. 지금까지의 힘들었던 일과 고생해온 모든 것이 착지한 순간 떠올랐다. 저는 진심으로 이 무대에 섰고, 전력을 다해 모든 것을 쏟아부었다"고 입을 열었다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
무라세는 마지막 3차 시기에서 85.8점을 획득했다. 금메달 수상자인 후카다의 2차 시기 점수인 85.7점보다는 높았지만 후카다는 3차 시기에서 87.83점을 획득해 정상에 올랐다. 무라세는 2.03점이 부족했다.
이에 그녀는 "여러분의 기대에 부응하지 못했다. 2관왕을 땄다면 정말 멋있었을 것이다. 정말로 죄송한 마음뿐이다. 정말 죄송다. 영상을 보면 볼수록 너무 괴롭고, 해냈다고 생각한 기술이 완전히 해내지 못한 것처럼 느껴져서 너무 힘들다. 월드 대회에서도 이렇게까지 점수를 깎인 적이 없었기 때문에, 올림픽에서 이런 일이 벌어질 거라고는 생각도 하지 못했다"며 판정에 대한 불만을 공개적으로 언급했다.
계속해서 "메달 두 개를 딴 것은 정말로 기쁘다. 하지만 이걸로 끝낼 수는 없다. 이것이 지금 제 마음이다. 솔직한 마음이라 죄송하다. 하지만 그만큼 진심으로, 정말로 도전했다. 이렇게 분한 마음은 평생 없을 것 같고, 평생 잊지 못할 것"며 자신의 점수가 더 높았어야 한다고 주장했다.
마지막으로 그녀는 "그래도 이런 일로 주저앉아 있을 때는 아니다. 저는 아직 할 수 있다. 아직 더 할 수 있다. 만족할 때까지 멈추지 않고 계속 도전하겠다. 일본으로 돌아갈 때는 웃는 얼굴로 즐겁게 돌아가겠다. 여러분과 함께 따낸 메달, 여러분 덕분에 딸 수 있었던 메달이다. 앞으로도 스노보드가 더 활기를 띠면 좋겠다. 다음에는 반드시 진정한 왕이 되고 싶다. 반드시 그렇게 해내겠다"며 다음 올림픽을 기약했다.