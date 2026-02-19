MAX FC 31 IN 익산, 메인 7경기 최종 확정…타이틀·통합전·세대교체 총집결

|
오는 2026년 3월 14일 전북 익산시 익산실내체육관에서 개최되는 'MAX FC 31 IN 익산'의 메인 7경기가 최종 확정됐다. 이번 대회는 타이틀 방어전, 여성부 통합 타이틀전, 헤비급 판도 재편 랭킹전, 그리고 차세대 에이스들의 세대교체 매치까지 한경기 한경기 빼놓을 수 없는 매력적인 카드들로 완성됐다.
2경기=미들급(-75kg) 랭킹 1위 vs 2위
공석 상태인 헤비급 챔피언 벨트를 향한 운명의 길이 열린다. 11전 10승 1패, 10연승을 질주 중인 랭킹 3위 이준규(25,광주첨단팀맥)와 MMA 전향 후 5전 전승 4KO를 기록 중인 랭킹 6위 김성천(28,순천암낫짐본관)이 맞붙는다. 이번 승자는 단숨에 타이틀 경쟁 구도의 중심에 설 가능성이 크다.
4경기=-68kg 계약 체급 리매치
지난 '퍼스트리그 29-평택' 대회의 리매치 경기로, 더블 챔피언 김준화의 부상으로 재편된 카드다. 김건호(19,투혼청북정심관)와 송건우(20,제주파이트앤피트니스)가 다시 만난다. 두 선수 모두 젊은 나이의 패기를 앞세워 강한 승부 근성을 보여온 만큼 치열한 접전이 예상된다. 경기는 종전과 동일한 -68kg 계약 체급으로 진행된다.
5경기=여성 플라이급(-48kg) 랭킹전
여성부 미래를 책임질 신예들의 대결도 주목된다. 밴텀급 랭킹 3위 전재경(26,군산엑스짐)과 플라이급 랭킹 4위 이소율(16,남양주정진와일드)이 상위권 도약을 놓고 맞붙는다. 통합 타이틀전과 함께 여성부의 현재와 미래를 동시에 보여주는 경기로, 2018년 MAX FC 16 대회 이후 오랜만에 열리는 여성 플라이급 경기다.
6경기=-57kg 계약 체급 빅매치
'MAX FC 키즈'로 불리며 성장해온 최성준(18,김제국제엑스짐)과 8연승을 질주 중인 차세대 에이스 이한규(22,진해정의회관)가 -57kg 계약 체급에서 격돌한다. 경량급 세대교체를 상징하는 빅매치로 평가받고 있다. 특히 두 선수는 2025년 동아시아 무에타이 챔피언십에 국가대표로 함께 출전한 전력이 있어 더욱 흥미를 더한다.
7경기=슈퍼미들급(-85kg) 타이틀 2차 방어전
마지막 메인 경기는 슈퍼미들급 챔피언 정성직(36,서울KMAX짐)의 2차 방어전이다. 도전자 장동민(26,부산팀매드본관)과 맞붙는다. 두 선수는 과거 무제한급 토너먼트와 논타이틀 슈퍼매치에서 두 차례 맞붙었으며, 장동민이 2승으로 앞서 있다. 그러나 꾸준한 경기력과 안정적인 운영 능력으로 챔피언 자리를 지켜온 정성직은 이번 방어전을 통해 체급 절대 강자임을 다시 한번 증명하겠다는 각오다.
MAX FC 이용복 대표는 "이번 MAX FC 31은 각 체급의 현재 최강자와 차세대 주자들이 동시에 출격하는 대회다. 타이틀 방어와 통합전, 랭킹전, 세대교체 매치까지 모두 갖춘 상징적인 이벤트가 될 것"이라며 "익산에서 대한민국 입식격투기의 새로운 흐름을 확인하게 될 것"이라고 전했다.
한편 'MAX FC 31 IN 익산'은 3월 14일(토) 오후 7시 익산실내체육관 특설링에서 개최되며, 이틀간 프로·세미프로·아마추어 경기가 함께 편성돼 격투기 팬들에게 풍성한 볼거리를 제공할 예정이다.
대회명 : MAX FC 31 IN 익산
날짜 : 2026년 3월 14일(토) 7시
장소 : 익산 실내체육관 (전라북도 익산시 부송동 180)
방송 : TV IB-SPORTS , 생중계 유튜브 채널 MAX FC
맥스리그 31
1경기 [-52kg&56kg/2통합타이틀매치] 최은지(대구피어리스짐) VS 유지호(광주쌍암팀맥)
2경기 [-75kg/랭킹전] 정연우(광주양산피닉스짐) VS 김한별(인천대한)
3경기 [+95kg/랭킹전] 이준규(광주첨단팀맥) VS 김성천 (순천암낫짐본관)
4경기 [-68kg/계약전] 송건우(제주파이트앤피트니스) VS 김건호(투혼청북정심관)
5경기 [-48kg/랭킹전] 전재경(군산엑스짐) VS 이소율(남양주정진와일드)
6경기 [-57kg/계약전] 최성준(김제국제엑스짐) VS 이한규(진해정의회관)
7경기 [-85kg/웰터급챔피언2차방어전] 정성직(서울K-MAX짐) VS 장동민(부산팀매드본관)