'3연패 욕심 버리고 후배 길 터줬다' 최민정이 보여준 '캡틴의 품격'→金만큼 빛난 銀...韓 올림픽 최다 메달리스트로 우뚝![밀라노 현장]

21일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 1500m 결승전. 은메달 차지 후 눈물 보이는 최민정. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.21/
[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]'캡틴의 품격'이었다.
한국 여자 쇼트트랙은 21일(한국시각) 이탈리아 밀라노 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 여자 쇼트트랙 1500m 결선에서 금, 은메달을 싹쓸이했다. 한국은 이 종목에서 단 한번도 메달을 놓치지 않았다. 그 영광을 밀라노까지 이어갔다.
영광의 주인공은 '람보르길리' 김길리였다. 김길리는 가장 먼저 피니시라인을 통과하며 금메달을 획득했다. 기록은 2분32초076. 김길리는 1500m 금메달을 획득하며, 1000m 동메달, 여자 계주 3000m 금메달까지, 이번 대회에서만 3번 시상대에 오르는 기염을 토했다.
사실 이 종목에서 가장 기대를 모은 선수는 '캡틴'이자 '지존' 최민정이었다. 최민정은 2018년 평창, 2022년 베이징 대회에서 모두 금메달을 목에 걸었다. 이번에도 금메달을 목에 걸면 '전설' 전이경(4개)이 갖고 있는 한국 쇼트트랙 최다 금메달 단독 1위로 올라설 수 있었다.
21일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 1500m 준준결선. 질주하는 최민정. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.21/
최민정은 준준결선부터 쾌조의 컨디션을 자랑했다. 기록도 좋아 1번으로 결선을 치렀다. 최민정은 김길리를 비롯해 미국의 코린 스토더드, 이탈리아의 아리아나 시겔, 아리아나 폰타나, 중국의 진루 양, 홍콩의 칭 얀 람과 함께 레이스를 펼쳤다. 김길리가 세번째, 최민정이 네번째로 출발했다. 11바퀴를 앞두고 시게가 2위까지 올라섰다. 7바퀴 앞두고 최민정이 2위까지 올라섰다. 김길리도 5바퀴를 앞두고 인코스를 파고들며 3위까지 올랐다. 최민정이 선두로 올라서며 레이스를 이끌었다.
두바퀴를 남기고 김길리가 치고 나섰다. 람보르길리라는 별명에 걸맞는 엄청난 속도였다. 그 순간 최민정이 순간 멈칫했다. 유난히 쓰러지는 선수가 많았던 이번 대회, 자칫 무리하게 부딪혔다가는 참사가 벌어질 수도 있었다. 최민정은 김길리가 나서는 길을 살짝 열어줬다. 김길리와 최민정이 1, 2위에 자리했고, 이 순위는 끝까지 이어졌다. 김길리가 금메달, 최민정이 은메달을 목에 걸었다.
21일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 1500m 준준결선. 결승선 통과하는 최민정. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.21/
19일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결승전. 여자 계주 대표팀이 금메달을 차지했다. 역주하는 최민정. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.19/
최민정은 이번 대회 내내 희생의 정신을 보여줬다. 남녀 통합 주장이었던 최민정은 2018년 평창 대회에서 고의 충돌 의혹 이후 관계가 소원해진 심석희와 다시 손을 맞잡았고, 두 선수는 밀라노에서 8년 만의 여자 3000ｍ 계주 정상 탈환을 이끌었다. 심석희가 밀어주고 최민정이 달리는 장면은 한국 여자 계주의 특급 무기였다.
개인전에서도 늘 밝은 모습으로 선수들을 이끌었던 최민정은 마지막까지 태극마크가 우선이었다. 그는 2위로 통과한 후 활짝 미소를 지었다. 누구보다 김길리를 축하해줬다. 그런 그에게도 보상이 찾아왔다. 앞선 두 차례 올림픽에서 금메달 3개와 은메달 2개를 획득했던 최민정은 이번 대회에서 금메달 1개와 은메달 1개를 추가하며 진종오(사격)와 김수녕(양궁), 이승훈(스피드 스케이팅)을 넘어 동·하계 올림픽 한국인 최다 메달 기록을 세웠다. 새로운 역사를 슨 최민정은 뜨거운 눈물을 흘렸다.