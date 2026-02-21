여제가 왕관을 건넸다...韓 쇼트트랙 역사에 남을 '대관식'..."너가 1등이라서 더 기뻐"→"언니만큼 훌륭한 선수 되고파"[밀라노 현장]

21일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 1500m 결승전. 금메달 김길리, 은메달 최민정. 결승선 통과 후 김길리 축하해주는 최민정. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.21/
[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]여제가 건넨 왕관을 새로운 에이스가 잡았다. 한국 쇼트트랙에 길이 남을 대관식이었다.
한국 여자 쇼트트랙은 21일(한국시각) 이탈리아 밀라노 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 여자 쇼트트랙 1500m 결선에서 금, 은메달을 싹쓸이했다. 한국은 이 종목에서 단 한번도 메달을 놓치지 않았다. 그 영광을 밀라노까지 이어갔다.
영광의 주인공은 '람보르길리' 김길리였다. 김길리는 가장 먼저 피니시라인을 통과하며 금메달을 획득했다. 기록은 2분32초076. 김길리는 1500m 금메달을 획득하며, 1000m 동메달, 여자 계주 3000m 금메달까지, 이번 대회에서만 3번 시상대에 오르는 기염을 토했다.
그 뒤를 따른 선수가 최민정이었다. 최민정은 이번 대회 1500m에서 올림픽 역사상 첫 단일 종목 3연패를 노렸다. 모두의 기대를 받은 여제의 레이스, 후배의 질주에 최민정은 은메달 획득에 그쳤다. 하지만 웃었다. 최민정은 기쁨과 아쉬움이 교차하는 김길리를 부둥켜 안았다. 최민정은 경기 후 공동취재구역에서 "(김)길리에게 축하한다고 했다. 길리가 1등이라서 더 기쁘다고 얘기했다. 너무 기쁘다"며 아끼는 후배의 첫 개인전 금메달을 진심으로 축하했다.
김길리도 이에 화답했다. 김길리는 최민정이 마지막 올림픽이라고 밝혔다는 말에 곧바로 눈시울이 붉어졌다. 그는 "언니가 고생한 걸 너무 잘 안다"며 "(최)민정이 언니한테 정말 운동하면서 많이 배우고 도움도 받았다. 정말 나도 민정 언니를 보면서 그렇게 훌륭한 선수가 되고 싶다"고 했다.
김길리는 이번 대회를 앞두고 스포츠조선과의 인터뷰에서 최민정을 "든든한 존재"라고 밝혔다. 이제 가장 든든한 존재의 그늘에서 벗어나, 한국 쇼트트랙의 새로운 에이스로 자리 잡게 됐다. 최민정도 마지막 올림픽이라는 선언과 함께 오륜기 앞을 떠난다. 여제의 왕관을 새로운 주인의 머리 위에 씌우는 순간이었다.