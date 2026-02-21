'람보르길리' 본고장 이탈리아를 휩쓸었다..."내 자신을 믿었다" 김길리, 충돌 억까 이겨낸 '오뚝이 신화'[밀라노 현장]

21일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 1500m 결승전. 금메달 김길리. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.21/
[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]'람보르길리' 김길리가 이탈리아, 밀라노를 휩쓸며 새로운 신화를 썼다.
김길리는 21일(한국시각) 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 여자 쇼트트랙 1500m 결선에서 1위로 통과했다. 김길리는 1500m 금메달을 획득하며, 1000m 동메달, 여자 계주 3000m 금메달까지, 이번 대회에서만 3번 시상대에 오르는 기염을 토했다.
김길리는 3연패에 도전하는 최민정을 비롯해 미국의 코린 스토더드, 이탈리아의 아리아나 시겔, 아리아나 폰타나, 중국의 진루 양, 홍콩의 칭 얀 람과 함께 레이스를 펼쳤다. 김길리가 세번째, 최민정이 네번째로 출발했다. 11바퀴를 앞두고 시게가 2위까지 올라섰다. 7바퀴 앞두고 최민정이 2위까지 올라섰다. 김길리도 5바퀴를 앞두고 인코스를 파고들며 3위까지 올랐다. 최민정이 선두로 올라섰고, 2바퀴를 앞두고 김길리가 치고 나섰다. 람보르길리라는 별명에 걸맞는 엄청난 속도였다. 김길리와 최민정이 1, 2위에 자리했고, 경기를 마쳤다.
김길리는 "정말 따고 싶었던 주 종목인 1500m에서 금메달을 딸 수 있어서 일단 너무 기쁘다. 아직도 안 믿겨서 말이 잘 안나온다"며 "내 자리에서 최선을 다했던 레이스였다"고 했다. 경기 후 눈물도 흘렸다. 김길리는 "꿈꿔왔던 무대에서 이렇게 금메달을 땄다는 것이 안 믿긴다. 고생했던 것들이 다 스쳐 지나가고 가족들도 많이 생각이 났다"고 했다.
'우상' 최민정과 함께 한 올림픽 마지막 레이스, 김길리는 "언니랑 꼭 포디움이 들고 싶었다. 같이 포디움에 올라가서 너무 기분이 좋다. 어렸을 때부터 존경하던 선수랑 같이 레이스를 하면서 이겼다는 사실이 안 믿긴다"고 했다. 전략은 하나였다. "후회 없이 최선을 다하자가 내 전략이었던 것 같다"고 했다.
시련도 있었다. 혼성계주에서 코린 스토다드(미국)와의 충돌로 아쉬운 탈락을 경험했다. 그 아픔을 여자 계주와 1500m 금메달로 털어냈다. 김길리는 "넘어졌어도 내 실력은 죽지 않으니까 내 자신을 믿으면서 탔다"고 했다. 올림픽에서 가장 기억에 남는 순간으로는 여자 계주 금메달을 꼽았다. 김길리는 "계주에서 금메달을 땄을 때가 정말 짜릿했다"고 밝혔다.
최민정은 김길리에 앞서 인터뷰를 진행하며 이번이 마지막 올림픽이라는 말을 전했다. 소식을 전해들은 김길리는 곧바로 눈시울이 붉어졌다. 그는 "언니가 고생한 걸 너무 잘 안다"며 "민정 언니한테 운동하면서 정말 많이 배우고 도움 받았다. 나도 민정 언니를 바라보면서 그만큼 훌륭한 선수가 되고 싶다"고 했다.
올림픽의 마무리, 김길리는 "숙소에 빨리 들어가고 싶은 생각밖에 없다. 가족들한테 금메달도 빨리 자랑하고 싶다"고 했다.