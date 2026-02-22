'韓 김길리 우승했는데…' 日 '충격' 한숨 폭발, 1998년 이후 쇼트트랙 '노메달'→결선 진출 '제로' 충격

기사입력 2026-02-22 06:47


21일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 1500m 결승전. 금메달 수상하는 김길리. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.21/

21일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 1500m 결승전. 금메달 김길리, 은메달 최민정. 결승선 통과 후 김길리 축하해주는 최민정. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.21/

[스포츠조선 김가을 기자]일본 쇼트트랙이 충격에 빠졌다.

일본 언론 요미우리신문 온라인판은 21일 '일본 쇼트트랙이 한 종목도 결선에 오르지 못했다'고 보도했다.

2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 일정이 막을 내렸다. 일본은 21일 이탈리아 밀라노의 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 남자 계주 5000m에 출격했지만, 최종 7위를 기록했다. 같은 날 열린 여자 1500m에서도 순위 결정전으로 밀렸다.

이 매체는 '여자 1500m 우승은 대한민국의 김길리가 차지했다. 일본은 지난해 2월 같은 장소에서 열린 월드투어 혼성 계주 2000m에서 3위를 기록했다. 올림픽에서도 포디움을 목표로 했다. 올 시즌엔 캐나다 출신 코치를 초빙해 주행 자세와 터치 기술 향상을 도모했다. 그러나 본 경기에서는 기본적인 주력과 가속력으로 버티지 못했다. 터치 실수도 범했다. 일본은 모든 종목에서 결선에 진출하지 못했다. 다시 한 번 세계와의 격차를 절감하게 됐다. 일본은 1998년 나가노 대회 이후 올림픽 메달을 얻지 못했다'고 했다.

가와이 도시노부 일본스케이트연맹의 쇼트트랙 강화부장은 "각 나라가 월드투어에서 이미 1~2단계 속도를 올려왔지만 일본은 이를 충분히 끌어올리지 못했다. 전체적인 수준 향상은 이뤄졌지만 뛰어난 선수를 키우지 않으면 메달 획득이 어렵다"고 말했다.


21일 이탈리아 밀라노 코리아하우스에서 쇼트트랙 메달리스트 기자회견이 열렸다. 메달을 들고 포즈를 취하고 있는 심석희, 노도희, 김길리, 최민정, 이소연. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.21/

21일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 남자 5000m 계주 결승전. 은메달 차지한 남자 계주 임종언, 이준서, 이정민. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.21/
21일 현재 일본은 이번 대회에서 금메달 5, 은메달 7, 동메달 12개를 목에 걸었다. 스노보드(금 4-은 2-동 3), 스키점프(은 1-동 3), 스피드스케이팅(동 3), 프리스타일 스키(은 1-동 1), 피겨스케이팅(금 1-은 3-동 2)에서 메달을 획득했다. 그러나 쇼트트랙에선 기대에 미치는 성적을 내지 못했다.

한편, '쇼트트랙 최강' 대한민국은 역시나 막강한 힘을 보여줬다. 여자 1500m에선 김길리와 최민정이 나란히 1~2위를 차지했다. 여자 계주 3000m에서도 금메달을 목에 걸었다. 쇼트트랙에서만 금메달 2, 은메달 3, 동메달 2개를 쓸어 담았다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

