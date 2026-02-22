"올드 벗 골드!" '불혹의 빙속철인'베르흐스마의 기적, 매스스타트서 소치 이후 14년만의 감격 金! '4년후 올림픽? 아직 은퇴 생각 없음"[밀라노 스토리]

[스포츠조선 전영지 기자]'네덜란드 불혹의 스케이터' 요릿 베르흐스마(40)가 밀라노-코르티나 동계올림픽 남자 매스스타트 금메달을 획득했다.
1986년생 베르흐스마는 22일(한국시각) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 펼쳐진 밀라노-코르티나 동계올림픽 남자 매스스타트 결선에서 시종일관 완벽한 레이스를 펼치며 16명의 선수 중 가장 먼저 결승선을 통과했다. 현지시각 13일 펼쳐진 남자 1만m에서 동메달을 따낸 데 이어 멀티 메달을 목에 걸었다. 네덜란드 대표팀 동료들과 함께한 팀추월에선 4위에 올랐다.
2014년 첫 소치 올림픽 빙속 1만m 금메달, 5000m 동메달을 딴 철인 베르흐스마는 '빙속 철인' 이승훈의 경쟁자로 국내 팬들에게도 널리 알려진 선수다. 2018년 평창올림픽 1만m 은메달 후 2022년 베이징 대회에선 노메달을 기록했다. 주종목인 1만m에서 4위, 5000m 5위, 매스스타트에서 9위의 참담한 성적표를 받아들었다.
3년 후 밀라노, 불혹의 나이에 맞은 올림픽. 그의 시계는 거꾸로 흘렀다. 주종목 1만m에서 동메달, 포디움을 탈환하더니 매스스타트 결선에선 압도적, 절대적, 주도적인 레이스로 소치 이후 무려 14년 만의 금메달을 목에 거는 감격을 누렸다. 2022~2023시즌 5000-1만m 19위, 매스스타트 28위까지 떨어진 세계 랭킹을 올림픽 시즌인 2025~2025
시즌 각각 8위와 1위까지 끌어올리는 괴력을 보여줬고, 그 숫자는 올림픽 얼음판에서 증명됐다.
마흔 살의 강인하고 노련한 레이서, 베르흐스마는 대회 마지막 종목 매스스타트에서 가장 공격적인 전략으로 승부수를 걸었다. 첫번째 어택(attack)도, 최종 스프린트도 모두 그의 몫이었다. 모두가 웅크리며 눈치싸움만 하던 초반, 16바퀴중 3바퀴부터 대담하게 치고 나갔다. 덴마크 빅토르 할트 토룹이 가세했다. 두 선수가 선두 그룹을 치고 나가며 한때 반 바퀴 이상 차이 나는 압도적인 리드를 보여주기도 했다. 기회를 포착한 베르흐스마는 결승선 2바퀴를 남기고 또 한번 맹렬한 스퍼트로 토룹까지 따돌렸다. 이후 단독 질주로 결승선을 통과하며 금메달을 확정지었다. 빙속 마지막 종목 여자 매스스타트에서 마레이커 흐루네바우트도 금메달을 획득하며 네덜란드는 이번 올림픽 빙속에서 '최다' 금메달 5개, 은메달 6개, 동메달 2개로 '절대 1강'의 영예를 이어갔다.
1만m 동메달 직후 그는 올림픽 조직위원회 공식 인터뷰에서 "2년 전, 코치진이 이런 성과를 낼 수 있다고 믿어줬기에 다시 팀으로 복귀했다. 그 기회에 진심으로 감사한다"는 소감을 전했다. 마흔 살에 다시 찾아온 메달의 의미에 대해 그는 "이 메달은 정말 특별하다. 지난 몇 년간 큰 대회에서 시상대에 오르지 못했다. 하지만 컨디션이 좋은 날엔 언제든 해낼 수 있단 걸 스스로 알고 있었다"며 미소 지었다. "경쟁이 치열하고 젊은 선수들이 지독하게 빠르다는 것 또한 알고 있었다. 이 나이에 여전히 그곳에 서서 목에 메달을 걸고 있다는 사실이 내겐 엄청난 승리처럼 느껴진다"고 벅찬 심정을 전했다. "이토록 뛰어난 세대의 젊은 재능들과 함께 경쟁한다는 것은 매우 특별한 일이다. 그들은 모두 정말 훌륭하고, 저는 그들을 진심으로 존경한다"며 젊은 세대를 향한 리스펙트도 잊지 않았다. 이어 "나는 늘 스스로를 믿고 있었다. 내 커리어의 정점이었던 (2014 소치 올림픽) 금메달도 대단했지만 마흔 살의 이 동메달 역시 매우 특별하다. 마치 우승한 기분"이라고 말했다.
8일 만에 다시 진짜 우승 기적을 쓴 베르흐스마는 짜릿한 금메달 직후 "정말 미쳤고, 믿을 수 없었다"며 감격을 전했다. "모두가 조던 스톨츠(미국), 안드레아 조반니니(이탈리아), 바트 스빙스(벨기에)의 금메달을 예상했다"면서 "나도 정말 힘든 결승전이 될 거라 예상했지만, 아무도 먼저 공격(attack, 치고 나감)을 시도하지 않기에 내가 그걸 시도했다. 빅토르 할트 토룹(덴마크)와 함께 격차를 벌렸고, 그게 전부였다"며 금메달 비결을 전했다. "순식간에 격차가 벌어졌고, 그때 '좋아, 지금 정말 큰 기회가 왔다'고 느꼈다. 저는 단지 메인그룹과의 격차를 유지하면서 내 속도를 조금이라도 유지하고 싶었다. 침착함을 유지하며 끝까지 달려야 했다"고 금빛 레이스를 돌아봤다.
이날 베르흐스마는 13번 헬맷을 쓰고 달렸다. 서양에서 전통적으로 불운, 금기의 숫자로 회자되는 13번에 대해 그는 "행운의 숫자"라며 활짝 웃었다. "이 번호는 이미 내 행운의 숫자였다. 네덜란드에서 스케이트 마라톤을 할 때도 13번 번호로 출전한다. 일주일 전인 13일 금요일엔 동메달을 땄다. 오늘도 13번으로 우승했다. 내겐 마법 같은 숫자"라고 했다. 마흔 살, 5번째 올림픽 도전에서 금메달 1개, 동메달 1개를 따내며 나이를 거스르는 눈부신 활약을 보여줬다. 차기 프랑스 알프스 동계올림픽 출전에 대해 묻자 베르흐스마는 즉답을 피했다. 하지만 은퇴의 뜻은 없다는 의사는 분명히 밝혔다. "앞으로 4년은 정말 힘들 것이다. 특히 단거리 종목에서 젊은 선수들이 등장하고 있다. 매년 상황을 보겠지만, 아직은 은퇴할 생각이 없다." 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com